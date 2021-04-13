Четыре торговых павильона в Петербурге попало под снос

Сегодня, 13 апреля, в трех районах Санкт-Петербурга комитет по контролю за имуществом (ККИ) совместно с Центром повышения эффективности использования государственного имущества проводят работы по демонтажу незаконных торговых павильонов. В общей сложности специалисты освободят от построек 450 кв. метров земли.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Всего демонтируют четыре павильона, с которыми ранее были расторгнуты договоры аренды. Несмотря на заблаговременное предупреждение о необходимости освободить землю, владельцы построек не сделали этого. Под снос попали павильоны на Новоколомяжском проспекте, Мебельной улице, проспекте Энгельса и Московском шоссе.

Отмечается, что владельцы построек привлечены к административной ответственности, также им придется возместить расходы на работы по демонтажу.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что ККИ будет освобождать 1,2 га земли в районе Митрофаньевского шоссе от незаконных складов и автосервисов.