На Митрофаньевском шоссе 1,2 га освободят от незаконных складов и автосервиса

Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) освободит 1,2 га земли в районе Митрофаньевского шоссе, используемые незаконно.

Как сообщили в пресс-службе комитета, земельные участки на Малой Митрофаньевской улице не обременены договорными отношениями с городом, но используются под складские цели. Территория на Митрофаньевском шоссе также используется в отсутствие правоустанавливающих документов. Ранее земельный участок площадью 5909 кв. м был сдан в аренду, но срок соглашения истек. Землепользователям были вручены уведомления о необходимости добровольного освобождения самовольно занятых земельных участков, но требования были проигнорированы.

Землепользователи привлечены к ответственности. В отношении них будет проведена судебная и претензионная работа по возмещению средств, затраченных на демонтаж строений.