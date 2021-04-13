Управление Суэцкого канала арестовало контейнеровоз Ever Given

Контейнеровоз Ever Given арестован из-за задержек с выплатой компенсаций за мартовскую аварию, сообщает газета «Аш-Шурук». В прошлом месяце судно село на мель посреди Суэцкого канала, перегородив его. Из-за этого на несколько дней образовалась масштабная пробка из судов, контейнеровозов и танкеров. Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от аварии в $1 млрд.

Об аресте контейнеровоза заявил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа. Он рассказал, что выплату компенсаций задерживает зафрахтовавшая судно компания. Она обязана оплатить 90% нужной суммы, но «не хочет выплачивать ничего», утверждает господин Рабиа. Расследование допущенных контейнеровозом нарушений планируется закончить к четвергу, 15 апреля. После этого должны возобновиться переговоры по компенсации.

Источник ТАСС в управлении канала добавил, что сегодня экипаж Ever Given будет официально уведомлен о судебном решении и должен будет его исполнить, из-за чего контейнеровоз не сможет продолжить путь, пока не решится вопрос с компенсацией.

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Суэцкий канал оказался полностью заблокированным с 23 по 29 марта. Движение по нему возобновилось после того, как Ever Given сумели снять с мели. За неделю простоя канала мировая торговля могла потерять до $10 млрд.

О последствиях аварии читайте в публикации “Ъ” «Торговля окунулась в суэцкую жизнь».