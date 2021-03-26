Как перекрывался Суэцкий канал

26 июля 1956 года президент Египта Гамаль Абдель Насер национализировал Суэцкий канал, который в годы обеих мировых войн фактически контролировала Великобритания. Это привело к вторжению британских, французских и израильских войск и началу Суэцкой войны 1956–1957 годов. Канал был частично разрушен, египтяне заблокировали его, затопив 47 кораблей. В итоге судоходство было закрыто почти на год — до 24 апреля 1957 года. Канал был расчищен с помощью ООН. Организация ввела миротворцев для поддержания статуса Синайского полуострова и Суэцкого канала как нейтральных территорий.

Самой продолжительной остановкой движения по каналу был период арабо-израильских войн. Тогда движение было блокировано на восемь лет — с 1967 по 1975 год. После окончания боев канал был разминирован силами ВМС США (в тралении подходов к каналу, в Суэцком заливе, участвовали также корабли ВМФ СССР) и открыт для использования 5 июня 1975 года.

После этого движение по Суэцкому каналу периодически останавливалось из-за аварий, но обычно задержка составляла менее суток. В 2004 году трафик оказался перекрыт на три дня — с 6 по 9 ноября. Тогда на мель сел танкер компании «Совкомфлот» Tropic Brilliance, на борту которого находилось более 140 тыс. тонн нефти. Тогда пришлось перекачать часть груза в меньший по размеру танкер.

Евгений Козичев