Отечественные разработчики ПО увеличили выручку в 2020 году

Отечественные разработчики закончили 2020 год лучше, чем ожидалось. Падение выручки в апреле—мае прошлого года на 45–50% компенсировалось в течение года, рассказала председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) Наталья Касперская на пресс-конференции ТАСС.

У 57,8% компаний выручка увеличилась, еще у 19,3% — осталась на прежнем уровне. 47% компаний нанимали новых сотрудников, и только 2,4% проводили сокращение персонала, следует из результатов опроса АРПП от 30 марта 2021 года. В 2020 году бизнес и госкорпорации стали больше использовать информационные системы и пандемия помогла цифровизации, полагают разработчики.

В 2021 году разработчики прогнозируют возвращение на докризисный рост выручки 5–15%, рост рынка российской разработки за счет тренда на импортозамещение, а также снижение выручки для предприятий, работающих с государственным и муниципальным сектором,— из-за уменьшения плановых региональных расходах на ИТ во многих субъектах.

О зарплатах российских ИТ-специалистов читайте в материале “Ъ”.

Юлия Степанова