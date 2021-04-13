IT-рынок изголодался по кадрам

В первом квартале работодатели стали чаще нанимать IT-специалистов из регионов, рассказали “Ъ” участники рынка и рекрутеры. На фоне роста высокотехнологичных проектов из-за пандемии и перехода компаний на удаленную работу на рынке сформировался кадровый дефицит. Переход на региональные кадры не позволил столичным компаниям существенно сэкономить: за год зарплатные желания таких специалистов увеличились, сравнявшись с московскими. Но до конца года эксперты ждут сохранения спроса на региональных специалистов.

Российские компании из разных отраслей в январе—марте начали активнее нанимать IT-специалистов из регионов, рассказали “Ъ” в рекрутинговой компании Benchmark Executive. Исходно тенденция проявилась на банковском рынке — столичные кредитные организации стали приглашать на работу IT-специалистов из регионов, чтобы снизить затраты (см. “Ъ” от 22 марта).

В HeadHunter уточняют, что тенденция начала проявляться еще в конце прошлого года. Если в январе—феврале 2020 года доля приглашений столичными компаниями кандидатов из других регионов была на уровне 65%, то в ноябре и декабре она достигла 75% и 74% соответственно. При этом, отмечают в компании, уменьшается число приглашений кандидатов из «своего» региона (с 40% до 35%) и даже Москвы (с 21% до 18%).

Однако с ростом спроса, отмечают в Benchmark Executive, выросли и запросы по заработной плате: если раньше разница между зарплатами IT-специалистов Москвы и Санкт-Петербурга по сравнению с регионами составляла около 30–40%, то сейчас суммы почти сравнялись. На фоне кадрового дефицита зарплатные желания региональных IT-специалистов выросли за год в среднем на 20%, подтверждает руководитель направления рекрутинга ГК «Корус Консалтинг» Дарья Афанасьева. Если раньше преимущество в регионах было у разработчиков и тестировщиков, то около года назад стал увеличиваться спрос на позиции системных и бизнес-аналитиков, добавляет эксперт. По ее словам, в пандемию многие специалисты вернулись в родные города, чтобы работать удаленно, но сохранить прежний уровень заработка.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер, на «Уроке цифры» в сентябре 2020 года В настоящее время России дополнительно необходимо 150 тыс. IT-специалистов, к 2024 году потребность вырастет до 300 тыс. в год

В первом квартале средняя фактическая зарплата разработчика ПО или программиста, по данным HeadHunter, составила в Москве 165,4 тыс. руб., показав рост на 2,9% год к году, в Санкт-Петербурге — 136,8 тыс. руб. с ростом на 6,5%. Зарплата в IT в регионах если не сравнялась с московской, то отличается сейчас не более чем на 20–25%, говорит директор управления по работе с персоналом Softline Наталья Лиходевская. Она подтверждает, что раньше разница была значительно больше.

Компании, в которых нет правил в области вознаграждений и других ограничений, иногда предлагают региональным IT-специалистам московскую зарплату, утверждает руководитель отдела подбора персонала группы «Ланит» Максим Абрамов. По его словам, крупные организации работают над «переосмыслением региональных зарплатных коэффициентов в сторону их усреднения или выделения специальных региональных значений для IT».

Разработчик программного обеспечения «Рексофт» начал нанимать сотрудников из городов, где у компании нет офисов, рассказал ее HR-директор Дмитрий Скрипкин. По его словам, сейчас таких сотрудников уже около 10%. IT-сервис «МойСклад» в 2020 году впервые стал набирать удаленных сотрудников из регионов, и в 2021 году их доля достигла 25%, «IT-рынок — рынок работников, а не работодателей, поэтому, нанимая сотрудников из регионов, мы получили больший выбор специалистов», рассказал основатель компании Аскар Рахимбердиев. Он утверждает, что зарплаты в этой сфере не зависят от региона.

Тренд найма региональных IT-специалистов усилился в связи с ростом количества проектов и усугублением «давно растущего кадрового голода на этом рынке в целом», указывает господин Абрамов. На фоне снятия ограничений во втором полугодии, полагает он, некоторых сотрудников из регионов будут ждать предложения по релокации или место в открывающемся региональном офисе.

Юлия Степанова