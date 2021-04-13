Суд поддержал решение о картельном сговоре ЕЦМЗ с поставщиками

Арбитражный суд отказал муниципальному предприятию Нижнего Новгорода «Единый центр муниципального заказа» в иске к региональному управлению ФАС, следует из судебной картотеки. Как писал “Ъ-Приволжье”, в 2019 году антимонопольщики выявили крупный картельный сговор единственного поставщика питания в нижегородские школы с ЗАО «Молоко», ЗАО «ПФК “Русагрогрупп”» и ООО «Бона Фиде Трейдинг». Они пытались оспорить решение регулятора о картеле.

Как установил суд, в 2015 году ЕЦМЗ заключил с названными компаниями договоры поставки продуктов для кормления школьников на 45,2 млн руб. в обход закона о конкуренции, и УФАС признало торги картельным сговором. Договоры поставки заключались за «денежное вознаграждение пропорционально сумме поставки», следует из решения суда. В противном случае потенциальному поставщику отказывали в закупке, а при соблюдении условий ЕЦМЗ пролонгировал договоры закупки. При этом в жалобах на эти закупки говорилось, что средства на покупку еды вводились в неизвестном направлении, и ЕЦМЗ накопил перед поставщиками многомиллионные долги, которые погашали из городского бюджета.

В целом регулятор расследовал картельное дело о сговоре ЕЦМЗ с двумя десятками поставщиков, получивших договоры поставок продуктов на 8 млрд руб. за «откаты» тогдашнему руководству центра. Параллельно материалами регулятора о картеле занимался Следственный комитет. Пока шло разбирательство, ЕЦМЗ продолжал закупать еду без торгов, объясняя свои действия более короткими сроками поставок для бесперебойного снабжения школ.

Добавим, ЕЦМЗ стал монопольным поставщиком продуктов в школы и детские сады Нижнего Новгорода при прежнем мэре Владимире Панове. УФАС неоднократно выявляло серьезные нарушения антимонопольного законодательства в закупках питания ЕЦМЗ и спорило с мэрией по этому поводу в судах. В мае 2019 года в нижегородском управлении антимонопольной службы сменилось руководство. По данным “Ъ-Приволжье”, ротация могла быть связана с делом ЕЦМЗ.

Роман Рыскаль