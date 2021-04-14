Картель кормился на школьном питании

Выводы Федеральной антимонопольной службы о поставках питания в нижегородские школы по картельному сговору подтвердил арбитражный суд. Ранее регулятор уличил муниципального поставщика продуктов «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ) в договоренностях с несколькими контрагентами о закупках еды за «откаты» в обход конкурентных торгов с помощью дробления закупок. Однако ЕЦМЗ и поставщики продуктов в суде настаивали, что действовали законно, их продукция является уникальной, а формирование пакета закупок до 100 тыс. руб. не противоречит законодательству.



Спор в арбитражном суде с антимонопольной службой нижегородское предприятие «Единый центр муниципального заказа Нижнего Новгорода» (ЕЦМЗ) инициировало в июне 2019 года. Поводом стало то, что ФАС признала картельным сговором отношения ЕЦМЗ с контрагентами. Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, по жалобам общественной организации «Стопкартель» региональное управление ФАС вскрыло крупную схему неконкурентных закупок еды для нижегородских школ. В заявлениях от активистов говорилось, что ЕЦМЗ, определенный мэрией единственным поставщиком питания в детсады и школы, с 2015 года заключал договоры субподряда с двумя десятками компаний в обход процедуры торгов на общую сумму 8 млрд руб. По данным «Стопкартеля», якобы соглашения с поставщиками продуктов подписывались за «откаты» в размере 10% от стоимости поставки и ежегодно пролонгировались дополнительными соглашениями. Также активисты утверждали, что крупные закупки дробились на десятки мелких стоимостью до 100 тыс. руб., что также позволяло обойти конкурсные процедуры. В результате общественники заявили, что деньги на покупку еды якобы выводились в неизвестном направлении, а ЕЦМЗ накопил перед поставщиками многомиллионные долги, которые пришлось погашать из средств городского бюджета. Мэрию и муниципальное предприятие критиковали надзорные органы и родители школьников, жаловавшихся на удорожание питания и качество еды. Скандал, вылившийся в публичную плоскость, привел к смене руководства ЕЦМЗ.

Несмотря на масштабные проверки и разбирательства, антимонопольщикам пока удалось доказать картельный сговор ЕЦМЗ с ЗАО «Молоко», ЗАО «ПФК "Русагрогрупп"» и ООО «Бона фиде трейдинг». У этих компаний муниципальное предприятие с 2015-го по 2017 годы закупило продуктов на 45,2 млн руб. Как следует из решения арбитражного суда, компании подавали заявки на торги как единственные участники, но сами процедуры закупки путем запроса котировок носили формальный характер и были неконкурентными, поскольку кроме них на поставки никто не претендовал. При этом обязательным условием для победы «являлась передача денежного вознаграждения пропорционально сумме поставки», в противном случае заказчик отклонял заявку участника, говорится в мотивировочном решении арбитражного суда. Суд поддержал выводы ФАС, что действия ЕЦМЗ и поставщиков были согласованы для ограничения конкуренции, а доказательством «откатов» счел допсоглашения об уменьшении цены контрактов на 10%.

В судебном процессе представители УФАС доказали и искусственное дробление крупных закупок, необходимое для подписания договоров поставки без процедуры торгов. Например, 30 декабря 2016 года ЕЦМЗ заключил с ЗАО «Молоко» сразу 40 контрактов на поставки идентичной продукции стоимостью до 100 тыс. руб. Аналогичным образом ЕЦМЗ раздробил крупные поставки ЗАО «ПФК "Русагрогрупп"» и ООО «Бона фиде трейдинг». Компании не согласились с доводами антимонопольной службы. Дробление контрактов истцы в суде объяснили востребованностью продукции именно этих поставщиков и заявили, что подобные действия не запрещены законом. По словам представителей ЕЦМЗ, покупатель руководствовался собственным положением о закупках, согласно которому можно приобрести продукты у единственного поставщика, если требуемый товар может поставить только определенная компания. Сам факт заключения нескольких аналогичных контрактов не говорит о нарушении конкуренции, поэтому заказчик и поставщики действовали законно, настаивали истцы. Они добавили, что в материалах антимонопольного дела нет доказательств того, что соглашения с поставщиками были неконкурентными: ЕЦМЗ покупал продукты за свой счет, поэтому ущерба городскому бюджету нет.

Тем не менее суд отмел эти доводы и посчитал действия муниципального заказчика и поставщиков нарушающими закон и дающими преимущество определенным компаниям. Необоснованными и надуманными признаны судом доводы об уникальности продукции, которую производят не только названные поставщики. При этом продукты для школьников контрагенты продавали ЕЦМЗ по максимальной цене и снижали ее лишь дополнительными соглашениями на процент «откатов», что подтвердили свидетели по уголовному делу, которое расследует нижегородское управление Следственного комитета, следует из решения арбитражного суда. Как писал “Ъ-Приволжье”, уголовное дело возбудили еще в 2018 году по ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» по материалам УФАС и полиции, куда антимонопольщики пожаловались на картель ЕЦМЗ. Расследование продолжается. Добавим, что после разбирательств, связанных с деятельностью ЕЦМЗ, в нижегородском управлении антимонопольной службы сменилось руководство. Официальным поводом для ротации кадров стала прокурорская проверка, которая выявила нарушения антикоррупционного законодательства в отчетности некоторых сотрудниц ведомства. Однако осведомленные собеседники “Ъ-Приволжье” связывают уход прежнего главы УФАС Михаила Теодоровича именно с расследованием картельного дела. В администрации Нижнего Новгорода сообщили, что ЕЦМЗ ознакомится с выводами суда и примет решение по дальнейшим действиям. Сейчас закупки проходят в строгом соблюдении положения о закупках муниципального предприятия и федерального закона о закупках.

Роман Рыскаль