В Омске вынесли приговор теневым банкирам, заработавшим на обналичивании свыше 200 млн рублей

В Центральном райсуде Омска сегодня огласили приговор по делу преступной группы, которая в течение семи лет (с 2007 по 2014 год) занималась незаконным обналичиванием денег. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета РФ по Омской области Лариса Болдинова. Предполагаемому организатору теневого банковского бизнеса Станиславу Мацелевичу с учетом предыдущего приговора за хищение почти 600 млн руб. у Страховой инвестиционной компании присудили 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Восьми его помощникам назначили незначительные тюремные (до трех лет) или вовсе условные сроки.

По версии следствия, нелегальная финансовая организация оказывала услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию от 3,5% до 8% от каждой операции. Подпольный банк совершил трансакции на общую сумму более 9,2 млрд руб., размер теневого дохода составил свыше 200 млн руб. В 2015 году деятельность преступной группы, насчитывавшей полтора десятка человек, была пресечена. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением сверхдоходов) и ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). В последующем следствие доказало причастность преступной группы к хищению 580 млн руб. у ООО «Банк "Сириус"».

В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 235 млн руб. В опись арестованного попали загородный дом Станислава Мацелевича в стиле средневекового замка, где он устраивал маскарады, несколько квартир, катера и дорогостоящие иномарки.

Отметим, что трое обвиняемых по делу, среди которых родной брат Станислава Мацелевича Владислав, объявлены в международный розыск. Еще трое фигурантов, которые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, давно осуждены.

Подробнее о деле Станислава Мацелевича читайте в материале “Ъ” «Обнальным операциям придали оргпреступный статус».

Константин Воронов, Новосибирск