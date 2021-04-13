Мэрия не планирует кардинально менять схему нестационарной торговли

Схема размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в Нижнем Новгороде после кардинально не изменится после пересмотра, сообщили “Ъ-Приволжье” в мэрии. Напомним, предприниматели опасаются, что при подготовке к 800-летию города могут лишиться бизнеса из-за новой концепции благоустройства. Сейчас власти готовят новую схему НТО с расширенным перечнем коэффициентов, корректирующих размер арендной платы

«Кардинально менять схему расположения НТО администрация города не планирует, старается их максимально сохранить, при этом минимизировав все временные неудобства. Кроме того, стоит учесть, что после благоустройства общественные пространства становятся более комфортными как для жителей и гостей города, так и для предпринимателей в части улучшения инфраструктуры и ведения бизнеса»,— заверили в мэрии.

Там добавили, что в зону благоустройства к юбилею попадает несколько процентов НТО от общего числа мест в новой схеме размещения, по каждому из них власти работают с предпринимателями индивидуально. При этом, отметили в администрации, на всех объектах благоустройства появится электричество: предприниматели жаловались, что вынуждены использовать шумные генераторы на набережных, где отсутствует подключение к сетям.

Ранее институт бизнес-омбудсмена России Бориса Титова сообщил о проблемах операторов НТО, в частности из-за подготовки к масштабным мероприятиям в российских городах. Как говорится в исследовании, в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода и чемпионата мира по хоккею 2023 года в Новосибирске началась «тотальная зачистка» городских улиц от ларьков. Нижегородские предприниматели долго искали встреч с властями по этому поводу. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий заверил, что власти работают с владельцами НТО индивидуально.

Подробнее – в материале “Ъ-Приволжье” «К юбилею готовятся сносно».

Владимир Зубарев