К юбилею готовятся сносно

Институт бизнес-омбудсмена России сообщил о проблемах операторов нестационарных торговых объектов (НТО), в частности из-за подготовки к масштабным мероприятиям. В исследовании говорится, что, например, в Нижнем Новгороде накануне 800-летия, а в Новосибирске в преддверии чемпионата мира по хоккею в 2023 году началась «тотальная зачистка» городских улиц от ларьков. Нижегородские предприниматели ранее заявляли, что опасаются лишиться бизнеса из-за новой концепции благоустройства и хотят встретиться с чиновниками, ответственными за подготовку к празднику. Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий говорит, что диалог между владельцами киосков и властями начался, скоро будут внесены изменения в правила размещения НТО и правительственные чиновники встретятся с предпринимателями.



Сложности диалога с местными властями испытывают владельцы нестационарных торговых объектов (НТО) в 38-ми из 85-ти регионов России, следует из доклада института бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Такие выводы аппарат уполномоченного сделал по итогам анализа исполнения распоряжения правительства РФ о стимулировании нестационарной торговли. Напомним, принятый в январе документ рекомендует властям содействовать этому малому бизнесу. В 44 регионах власти подключились к решению проблем предпринимателей, в остальных бизнес жалуется на незаконный снос павильонов и отказы в продлении договоров на торговлю. Наиболее остро проблема стоит в Воронежской, Новосибирской, Курганской и Ярославской областях, говорится в опубликованном исследовании. Кроме того, следует из материалов, местные власти используют подготовку к знаковым событиям для «тотальной зачистки» территорий от ларьков, не предоставляя компенсационных выплат, и не обсуждают ситуацию с предпринимателями. Например, в Новосибирске такая обстановка сложилась из-за подготовки к чемпионату мира по хоккею в 2023 году, в Нижнем Новгороде — к 800-летнему юбилею города, который будут праздновать в августе.

О проблемах нижегородских владельцев НТО ранее подробно рассказывала предприниматель Мария Скочигорова на встречах чиновников с бизнесом на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. По ее словам, созданное для подготовки к 800-летию АНО «Центр-800» разрабатывает новую концепцию благоустройства к юбилею города, в которую не вписываются многие торговые точки, заключившие с мэрией договоры аренды в исторической части города и на центральных набережных. «"Центр-800" общается только с избранными предпринимателями, а остальных игнорирует. Он не мог не знать о действующих договорах аренды на территориях, которые планируют реконструировать, и теперь хотят, чтобы мы в пандемию бросили ларьки и поставили в новых местах», — пожаловалась она на встрече с заместителем губернатора Андреем Саносяном в марте. Операторы НТО не понимают, почему не могут вписаться в новую концепцию благоустройства, если готовы привести свои торговые точки в соответствие им. Андрей Саносян тогда ответил, что у власти нет цели закрыть все киоски, а ,наоборот, есть стремление поддержать предпринимателей, он обещал организовать встречу с ответственными по этому вопросу.

Также предприниматели жалуются, что муниципальные власти предлагают им альтернативные площадки в неудобных и неподходящих для этого местах, например в промзонах. Малый бизнес беспокоит еще и вопрос размещения НТО в зоне коммунальных и электросетей, поскольку администрация Нижнего Новгорода отказывает по таким заявкам, хотя прямого запрета на размещение в подобных местах нет. Мэр Юрий Шалабаев в начале марта на встрече с предпринимателями заявил, что торговые объекты, как и рекламные конструкции, должны соответствовать дизайн-коду исторических зданий. Он также пообещал, что городская дума изменит правила размещения для рекламных щитов и киосков, сделает их едиными и понятными, и собирался организовать рабочую группу, чтобы решить эти вопросы. В правительстве Нижегородской области на запрос “Ъ-Приволжье” сообщили, что с учетом программы «Среда 800» будет больше точек для подключения НТО, а новые дизайн-коды для них уже созданы и переданы для работы с бизнесменами. Новые точки подключения к сетям для ларьков будут организованы на набережной Гребного канала, на Окской и Нижневолжской набережых и набережной Федоровского набережных. На Большой Покровской точки подключения сохранятся.

Бизнес-омбудсмен в Нижегородской области Павел Солодкий сообщил, что администрация Нижнего Новгорода подготовила и вскоре утвердит новую схему размещения НТО с расширенным перечнем коэффициентов, корректирующих размер арендной платы (их планируется увеличить с трех до семи). «Я бы не сказал, что отсутствует диалог власти и бизнеса. Мы находимся на связи с мэрией и правительством. Однако до юбилея остается очень мало времени, город спешат привести в порядок и поэтому быстро меняются правила. Тех, кто жалуется, мы сопровождаем в ручном режиме, и в ближайшие недели все должно стать понятным для бизнеса», — рассказал господин Солодкий. Он добавил, что в апреле может состояться встреча с предпринимателями ответственного за подготовку к юбилею Нижнего Новгорода замгубернатора Олега Берковича. По словам уполномоченного, властям предстоит также решить вопрос с кафе в парке «Швейцария», который сейчас реконструируют. Выселенные оттуда рестораторы претендуют на новые места без конкурсов.

Владимир Зубарев