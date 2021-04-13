Спрос на услуги Uber достиг рекордного уровня в марте

Март 2021 года стал лучшим месяцем в истории Uber. Спрос на услуги компании достиг рекордного уровня, говорится в отчете сервиса, предоставленном Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Годовой объем заказов на услугу такси Uber превысил отметку в $30 млрд по итогам марта, что является лучшим показателем с марта 2020 года. Таким образом спрос на услуги такси от Uber вернулся к доковидному периоду. При этом среднесуточный валовый показатель этого бизнеса вырос на 9% по сравнению с февралем.

Сервисы доставки Uber стали главным источником дохода для компании во время пандемии. В марте этот бизнес установил очередной рекорд по уровню выручки, преодолев отметку в $52 млрд по годовому валовому показателю заказов. За минувший год этот показатель вырос на 150%.

При этом Uber отмечает, что у компании возникла новая проблема — теперь ей не хватает водителей, чтобы обеспечить спрос на свои услуги. Во время пандемии многие из них, не являясь сотрудниками Uber, нашли себе другой способ заработка. Чтобы исправить эту ситуацию, компания ранее в этом месяце объявила, что намерена потратить $250 млн на бонусы водителям, пытаясь таким образом убедить их вновь начать работать с Uber.

О том, как нехватка водителей сказывается на состоянии рынка такси, читайте в материале “Ъ”.

Кирилл Сарханянц