ФАС вызвала такси

Как стало известно “Ъ”, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку обоснованности повышения цен в агрегаторах такси в непогоду, направив запросы крупнейшим компаниям («Яндекс.Такси», «Ситимобил» и т. д.). Ранее на рост тарифов обратили внимание общественные организации и департамент транспорта Москвы. В самих компаниях говорят, что запросов от ФАС пока не видели, но рост стоимости поездок объясняют увеличением их длительности и нехваткой водителей.

ФАС после нескольких обращений по поводу повышения цен на такси направила запросы агрегаторам такси «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett, «Везет» и «Максим» «для изучения обоснованности изменения цен при ухудшении погодных условий (в метель) и для изучения влияния агрегаторов на рынок такси в целом», сообщили “Ъ” в службе.

16 февраля департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале сообщил, что «в прошедшие выходные удивила не только погода, но и цены на такси», отметив, что некоторые агрегаторы подняли стоимость в два-три раза. В итоге спрос в прошлую субботу, по данным ведомства, упал на 28% по сравнению с обычной субботой. Практика завышения цены лишает многих пассажиров доступных поездок, уверены в департаменте. Тогда же «Общероссийское объединение пассажиров» попросило ФАС проверить повышение тарифов на такси, сообщал ТАСС.

В ФАС признают: цены на рынке такси не регулируются государством.

«Чем выше спрос и/или хуже условия работы, например плохие погодные условия, существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость услуги»,— объясняла начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева (цитата по «РИА Новости»).

Агрегаторы такси пока не получали запроса от ФАС, сообщили в пресс-службах компаний. Из-за снегопадов выросла длительность поездки, соответственно, выросла и конечная стоимость, хотя тарифы за 1 км и 1 минуту не менялись, пояснили в «Яндекс.Такси». Цена поездки растет из-за повышающих коэффициентов, но они не могут увеличить стоимость поездки условно в десять раз, отмечает представитель «Ситимобила», добавляя, что на этот счет у сервиса существуют ограничения.

Другая причина роста цен — нехватка водителей: по оценкам группы «Везет», в некоторые дни на линию выходило на 25% меньше таксистов. «Но даже если бы все водители вышли работать, ситуация не стала бы лучше. Они бы так же стояли в пробках, тратили время и топливо впустую и меньше заработали»,— утверждает представитель «Максим». В Gett обращают внимание, что в периоды повышенного спроса важно сравнивать стоимость между классами: из-за динамической цены поездка классом выше в такое время может обойтись дешевле.

Собеседники “Ъ” на рынке такси также отмечают, что на скорость движения такси влияет доступность выделенных полос, и на сегодня на ключевых шоссе и магистралях города полосы не очищены от снега.

Высокие тарифы на такси в плохую погоду — комбинация нескольких факторов: увеличения времени поездки, снижения числа доступных машин и, напротив, увеличение числа пассажиров, которые предпочитают не ехать на своей машине или каршеринге, объясняет основатель «Сравни Такси» Андрей Азаров. «Это честный подход, в котором нет никакого заговора агрегаторов, желающих заработать»,— уверен он. Введение условных единых тарифов на такие услуги привело бы к тому, что большинство клиентов просто никуда бы не уехало, резюмирует Андрей Азаров.

Регулировать тарифы по нижней и верхней планке ранее предлагали в Госдуме при разработке отраслевого законопроекта, напоминает председатель Общественного совета по развитию такси в регионах Ирина Зарипова. «Но вопрос: готовы ли будут пассажиры ждать автомобиль часами?» — скептична она. По мнению эксперта, агрегаторам такси стоит сделать ценообразование более прозрачным и понятным для пассажиров, чтобы не вызывать непонимания со стороны последних.

Дмитрий Шестоперов