Кирилл Шлаен вложил 25 млн рублей в открытие четырех ресторанов в ТРЦ «Гринвич»

Екатеринбургский ресторатор Кирилл Шлаен открыл четыре корнера в фуд-маркете Estory ТЦ «Гринвич». Три точки — это уже существующие в городе рестораны: итальянский ресторан Pinzeria by Bontempi, «Агонь», заведение грузинской кухни «Хинкали Котэ». Еще одна точка называется «Авокадокедавра» — одноименный боул представлен в ресторане «Агонь» на ул. 8 Марта.

Объем инвестиций в проект составил 25 млн руб., владелец надеется, что проект окупится примерно через 1,5-2 года. Средний чек в заведениях составит 500-800 руб. По словам господина Шлаена, визит на фуд-молл обойдется примерно в два раза дешевле, чем в ресторан.

«Мы взяли все самое популярное и демократичное (из ресторанного меню — “Ъ-Урал”), что можно приготовить в стесненных условиях фуд-холла. На все концепции у нас 80 кв. м — это уникально, поэтому нам понадобилась супер-насыщенность технологическим оборудованием, чтобы на маленькой площади безопасно и качественно произвести большое количество продукции», — рассказал господин Шлаен.

Над открытием отдельного ресторана в «Гринвиче» Кирилл Шлаен пока не думает, но заявил, что сейчас готовит к открытию несколько ресторанов в Екатеринбурге, раскрывать концепции и где именно появятся новые заведения он пока не стал.

Фуд-маркет Estory открылся в торговом центре несколько месяцев назад. Он занял четвертый этаж площадью 5 тыс. кв. м. из них 1 тыс. кв. м — это зона технологий со складскими помещениями. Раньше на этой площадке работали заведения «Мамина мама», KFC и другие. По данным на 13 апреля в фуд-маркете открыто 27 корнеров, всего планируется открыть 40 точек. Кроме ресторанных концепций на фуд-холле откроется точка с продажей дизайнерской посуды.

В конце апреля в фуд-маркете свою бургерную «Фарш» откроет московский ресторатор Аркадий Новиков. Кроме этого здесь уже начало работу столичное заведение Bo. Также ожидается открытие заведения «Креветки и бургеры», югославского и грузинского ресторанов, а также нескольких баров. Маркетолог проекта Estory Екатерина Шихова рассказала, что перед открытием они отказали около десяти ресторанам, как местным, так и из других городов. Одновременно находиться в фуд-маркете может 1,1 тыс. человек, пропускная способность площадки за день составляет 10 тыс. человек. Пока открыты не все точки, проходимость составляем 4-5 тыс. человек в день.

Напомним, в мае в Екатеринбурге планируют приступить к строительству гастромолла. Реализацией проекта займется УГМК.

Мария Игнатова