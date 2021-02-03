УГМК приступит к строительству гастромолла за 1,5 млрд рублей в мае Его хотят достроить к 300-летию Екатеринбурга

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) планирует приступить к строительству гастромолла в мае 2021 года, об этом “Ъ-Урал” рассказал руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. Напомним, гастромолл планируют построить в квартале «Екатеринбург-Сити» за деревянным памятником архитектуры в стиле модерн.

«В начале апреля мы должны выйти на разрешение на строительство, в мае планируем выйти на строительную площадку», — отметил господин Мордовин. По его словам на строительство закладывают 1,5-2 года, чтобы успеть достроить объект к 300-летию Екатеринбурга. Стоимость всего проекта составляет 1,5 млрд руб.

Здание будет иметь 6 этажей, два из них будут занимать точки общепита и гастрорынок — это около 6 тыс. кв. м. Ориентировочно в гастромолле будет работать 25 точек общепита, их будут сдавать в аренду.

Третий этаж компания планирует отдать под торговые точки, на верхних этажах будут находиться офисы, обучающие центры. Согласно проекту, который разработала компания «Архстройпроект-А», фасад гастромолла на первых этажах будет облицован кирпичом.

Строительные подразделения компании УГМК строит жилые и коммерческие объекты с 2005 года. В 2017 году компания объединила строительство девелоперских проектов под брендом «УГМК-Застройщик». В данный момент идет строительство трех жилых комплексов в Екатеринбурге: «Макаровский» – этот проект признан лучшим в России по версии портала ЕРЗ в январе 2021 года). Жилой район «Изумрудный Бор» – на севере Екатеринбурга (входит в 20 лучших ЖК региона) и жилой квартал «Нагорный» также вошедший в 5 лучших ЖК региона по версии портала. «УГМК-Застройщик» вошел в тройку лучших девелоперов страны с самыми высокими потребительскими качествами объектов, по данным рейтинга федерального портала ЕРЗ.РФ.

Напомним, в начале года в Екатеринбурге открылся фудмолл E-story в ТРЦ «Гринвич».