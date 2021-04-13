Лавров раскритиковал новые санкции ЕС против Ирана

Введение Евросоюзом новых санкций в отношении Ирана вызывает много вопросов, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. ЕС накануне на год продлил санкции, введенные против Ирана за нарушения прав человека, а также расширил санкционный список, добавив в него восемь физлиц и три компании.

Господин Лавров прокомментировал новые санкции во время пресс-конференции в Тегеране по итогам встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Российский министр назвал действия Европы неприемлемыми и выразил надежду, что ЕС не допустит срыва переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с Ираном.

«С изумлением узнал новость о том, что Евросоюз ввел санкции против целого ряда официальных лиц Исламской Республики Иран за якобы имевшие место нарушения прав человека. …Сам факт (введения санкций.— “Ъ”) вызывает огромное количество вопросов. Если в Евросоюзе отсутствует какая-либо координация и правая рука не знает, что делает левая, это просто беда. Но если это решение осознанно принято в разгар переговоров, которые продолжаются в Вене по спасению СВПД, то это уже не беда, это уже ошибка, которая, как вы знаете, хуже, чем преступление»,— сказал глава МИД РФ (цитата по «Интерфаксу»).

Министр иностранных дел Ирана назвал новые европейские санкции диверсионным актом. Он пообещал, что Тегеран обязательно отреагирует на действия ЕС.

В 2015 году Иран подписал СВПД с пятью постоянными членами Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и Германией. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны международных санкций. В 2018 году США вышли из «ядерной сделки» и восстановили свои санкции против Ирана.

С 6 по 9 апреля в Вене прошли встречи по восстановлению «ядерной сделки». Госдеп США заявил о готовности смягчить антииранские санкции. Президент Ирана Хасан Роухани выразил готовность вернуться к обязательствам по ядерной программе взамен на снятие всех санкций.

Подробности — в публикации “Ъ” «Иран и США начали непрямые переговоры».