SuperJob: на черную зарплату согласно 36% россиян

Работать за черную зарплату согласилось бы 36% россиян, что стало минимумом за 12 лет, следует из опроса портала SuperJob.ru. В разгар пандемии в апреле прошлого года получать черную зарплату готово было 46% опрошенных.

По данным опроса, на черную зарплату чаще всего готовы согласиться респонденты в возрасте 35–44 лет (среди них о согласии заявили 39%), также больше согласных было среди мужчин (40%), чем среди женщин (33%).

35% участников опроса заявили, что не согласились бы на черную зарплату, 29% затруднились с ответом. Среди несогласных больше женщин (35%), чем мужчин (34%), в основном это люди 25–34 лет. Также, чем ниже у человека заработок, тем меньше у него желания получать зарплату в конверте: среди респондентов с заработком до 30 тыс. руб. на такую зарплату не согласилось бы 32%, с заработком до 50 тыс.— 36%, с зарплатой до 80 тыс.— 37%, с заработком от 80 тыс. руб.— 43%.

Опрос проводился 5–8 апреля 2021 года в 441 населенном пункте. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России.

Ранее опрос Rabota.ru показал, что каждый десятый россиянин доволен размером своей зарплаты, а четверть трудоспособных граждан хотели бы получать на 50 тыс. больше. По подсчетам Росстата, средняя зарплата в стране по итогам 2020 года превысила 51 тыс. руб.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Зарплатные амбиции россиян превзошли реальность».