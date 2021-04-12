В России третий день подряд выявили менее 9 тыс. заразившихся COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 8320 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 4,39% меньше, чем накануне (8702). Общее число случаев достигло 4 649 710.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1833 (1 050 149 за все время);

Санкт-Петербург — 706 (403 088);

Московская область — 569 (239 201);

Ростовская область — 238 (83 720);

Нижегородская область — 212 (110 476).

За сутки умерло 277 заболевших, что на 17,8% меньше, чем накануне (337). Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 103 263. Выздоровели 6656 человек за сутки, всего — 4 272 165.

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

Москва — 54 (17 302);

Санкт-Петербург — 34 (12 635);

Красноярский край — 14 (3295);

Краснодарский край — 12 (2463);

Тульская область — 10 (1669).

В мире коронавирус обнаружен более чем у 136 млн человек, умерли 2,9 млн заболевших, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Россия находится на пятом месте по общему числу случаев, после США (31,1 млн), Индии (13,5 млн), Бразилии (13,4 млн) и Франции (5,1 млн).

Подробнее о борьбе с пандемией в России — в материале “Ъ” «Эпидситуация становится все волнительнее».