В Миннесоте продолжаются протесты из-за убийства афроамериканца полицейским

В американском городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) вторые сутки идут протесты, начавшиеся из-за убийства 20-летнего афроамериканца Данте Райте, застреленного при задержании. В протестах участвовало несколько сотен человек, сообщает CNN. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Мэр города отправил в отставку городского управляющего.

Точное число участников протестов не приводится, агентство AP и местная газета Star Tribune пишут, что на улицы вышло «несколько сотен» человек. Во время протестов начались столкновения с полицией: участники акции стали закидывать полицейских бутылками, фейерверками и кирпичами, а также пытались ослепить их лазерами, рассказали очевидцы в Twitter. Полиция в ответ использовала слезоточивый газ и светошумовые гранаты, передает CNN.

В некоторых районах города введен комендантский час, отменены все спортивные мероприятия. Мэр Бруклин-Сентера Майк Эллиот на фоне инцидента принял решение уволить городского управляющего. «С этого момента наш городской управляющий освобожден от своих обязанностей, которые взял на себя его заместитель»,— рассказал мэр в Twitter.

Данте Райте задержали поздно вечером 11 апреля. Полиция остановила его машину за нарушение правил дорожного движения. Мужчина отказался подчиняться требованиям полицейских, и один из них выстрелил в него. Позднее выяснилось, что полицейский обязан был сначала применить электрошокер, а не сразу стрелять на поражение.

Другое резонансное убийство афроамериканца произошло в Миннесоте в прошлом году. В мае 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда при задержании повалили на асфальт, один из полицейский надавил ему коленом на шею и удерживал. Задержанный позднее умер в больнице. Видео инцидента разошлось в интернете и стало поводом для массовых беспорядков в США.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Жизни черных имеют повторение».