Около 12% уральцев от общего потока туристов должны были улететь в Турцию до июня

Около 12% жителей Уральского федерального округа (УрФО) из общего числа российских туристов должны были вылететь на отдых в Турцию до июня, сообщил руководитель Уральской ассоциации туроператоров Михаил Мальцев. Напомним, накануне российские власти приостановили авиасообщение с Турцией и Танзанией. Решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусом с учетом эпидемиологической ситуации в Турции, ранее сообщалось, что в стране ухудшилась ситуация с COVID-19. Всего отдохнуть в Турции до 1 июня планировали не менее 533 тыс. россиян, забронировавшие туры на 32 млрд руб.

«Количество посчитать невозможно, но доля уральских туристов по моему представлению должна составлять около 12%. В среднем от 8-15% потоки по Турции — это наши туристы», — рассказал “Ъ-Урал” Михаил Мальцев, добавив, что Турция в июне является одним из самых популярных направлений для уральских туристов.

По словам господина Мальцева, ограничения были неизбежны, вопрос только был насколько они будут жесткими. Он отметил, что потери для туристического рынка, из-за новых ограничений, неминуемы. «Их масштаб можно понять только после того, как будет разъяснена механика — за чьи деньги возвращаются туристы и как будет происходить компенсация за несостоявшиеся туры. Сейчас мы пока не можем понять, где и чья зона ответственности на этот момент», — добавил господин Мальцев.

Как пояснили “Ъ-Урал” представители екатеринбургских туркомпаний, с самого утра им звонят обеспокоенные туристы. «Туристов очень много. С утра разбираем шквал вопросов. Ожидаем ответ от туроператоров о том, какие дальнейшие действия. Сперва будем разбираться с самыми ближайшими вылетами, потом с вылетами на майские праздники», — пояснила “Ъ-Урал” директор компании «Слетать.ру» Екатерина Аникина.

Мария Игнатова