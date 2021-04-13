МИД Китая призвал Японию пересмотреть вопрос утилизации воды с АЭС в Фукусиме

МИД Китая призвал Японию проявить ответственность и не сбрасывать воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан без проведения консультаций и достижения договоренностей с заинтересованными странами и МАГАТЭ. Министерство сообщило, что Китай, как близкий сосед Японии и заинтересованная сторона, обеспокоен сбросом воды.

«Мы призываем японскую сторону осознать свою ответственность, придерживаться научного подхода, выполнять свои международные обязательства и надлежащим образом отреагировать на серьезные опасения международного сообщества, соседних стран и своих граждан»,— говорится в заявлении на сайте МИД Китая.

В заявлении отмечено, что океан — общее достояние человечества, поэтому вопрос сброса воды с аварийной АЭС — это не только внутренняя проблема Японии. Китай призвал Японию пересмотреть вопрос утилизации сточных вод и не начинать его до проведения всесторонних консультаций и достижения договоренностей с заинтересованными странами и МАГАТЭ. «Китай продолжит вместе с международным сообществом внимательно следить за развитием событий и оставляет за собой право принимать дальнейшие меры»,— сказано в заявлении.

13 апреля правительство Японии официально разрешило слить в океан более 1,25 млн тонн воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Планируется, что воду будут сливать в океан в 2023 году. Южная Корея выразила сожаление из-за решения Японии. Авария на АЭС в Фукусиме произошла 11 марта 2011 года после землетрясения и последовавшего за ним цунами.