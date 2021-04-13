Южная Корея выразила сожаление из-за решения Японии слить воду с АЭС в Фукусиме

Южная Корая сожалеет по случаю утверждения плана по сливу воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», сказал руководитель южнокорейского офиса по координации правительственной политики Ку Юн Чоль. Ранее 13 апреля правительство Японии официально разрешило слить в океан более 1,25 млн тонн воды, не очищенной от трития.

Экстренное совещание на уровне вице-министров прошло спустя несколько часов после решения Токио. «Правительство выражает глубокое сожаление по поводу решения японского правительства»,— передает агентство «Ренхап» заявление Ку Юн Чоля, сделанное по итогам совещания. Он отметил, что правительство Южной Кореи предпримет все шаги, чтобы обезопасить жителей страны от загрязненной воды.

Сейчас вода хранится на территории АЭС «Фукусима-1». Она была очищена от стронция, дейтерия и других загрязнителей, однако процедура очистки не позволяет избавиться от трития. Этот изотоп водорода встречается в окружающей среде и в небольшой концентрации не опасен для человека. Компания TEPCO, оператор АЭС «Фукусима-1», предупреждала, что при переполнении танкеров не сможет провести работы по выводы электростанции из эксплуатации. Планируется, что воду будут сливать в океан через два года.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года после землетрясения и последовавшего за ним цунами. В результате стихийных бедствий погибло около 16 тыс. человек. Сотни тысяч японцев были вынуждены покинуть свои дома.