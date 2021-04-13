Адвокат сообщил о запросе на арест турецкого адмирала после письма о конвенции Монтрё

Прокуратура Турции требует арестовать отставного адмирала Эргуна Мерги и отправить под домашний арест еще девяти адмиралов, выступивших против потенциального пересмотра конвенции Монтрё, сообщил адвокат Джеляль Ульген.

«Прокуратура потребовала арестовать одного из отставных адмиралов — Эргуна Менги. Еще для девяти человек, подписавших письмо, она потребовала домашнего ареста, а четверых — освободить под подписку о невыезде. Решение о мере пресечения примет суд»,— сказал господин Ульген «РИА Новости».

Конвенция Монтрё от 1936 года — документ, восстановивший суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Согласно конвенции, Турция обязуется соблюдать принципы международного морского права. Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Правила прохода военных кораблей зависят от того, относятся ли они к черноморскому флоту или нечерноморскому.

Ранее 104 отставных адмирала подписались под открытым письмом в поддержку конвенции Монтрё и против планов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана изменить конституцию. После этого господин Эрдоган обвинил адмиралов в том, что они злонамеренно воспользовались свободой слова, а генпрокуратура Анкары инициировала расследование.

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