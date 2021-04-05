Эрдоган назвал недопустимым письмо отставных адмиралов о конвенции Монтрё

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал публикацию открытого письма о конвенции Монтрё, под которым подписалось 104 отставных адмиралов. Господин Эрдоган назвал действия подписантов «злонамеренными» и подтвердил приверженность документу.

Конвенция Монтрё от 1936 года — документ, восстановивший суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Конвенция была принята на Конференции о режиме Черноморских проливов в швейцарском Монтрё.

Отставные адмиралы выступили в поддержку конвенции Монтрё. Они выразили обеспокоенность возможным пересмотром соглашения из-за проекта канала «Стамбул», который пройдет параллельно проливу Босфор. Адмиралы призвали прекратить любые дискуссии о возможном выходе Турции из конвенции Монтрё.

«Это нельзя назвать свободой слова, потому что свобода не предполагает выражений, которые угрожают переворотом избранной администрации»,— сказал господин Эрдоган. По его словам, заявление адмиралов «порочит честь турецких вооруженных сил».

«Мы считаем, что достижения, которые конвенция Монтрё принесла нашей стране, очень важны, и мы продолжаем придерживаться этого соглашения, пока не найдем возможности для улучшения»,— заявил президент Турции (цитата по NTV).