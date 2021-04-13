Граждане доверились управляющим

По итогам 2020 года крупнейшие российские управляющие компании показали быстрый рост выручки от услуг доверительного управления — почти на 16%, до 53,6 млрд руб. Высокие темпы расширения бизнеса и его цифровизация вынуждают компании набирать персонал, в первую очередь IT-специалистов. В 2021 году это может привести к обострению конкуренции за новых сотрудников и росту их зарплат.

“Ъ” подвел финансовые итоги работы крупнейших управляющих компаний и групп за 2020 год. Была проанализирована отчетность по ОСБУ 40 участников рынка. Суммарная выручка от услуг доверительного управления (ДУ) составила за год 53,6 млрд руб., что на 15,8% выше показателя 2019 года. Чистая прибыль выросла на 7%, до 19,2 млрд руб.

Основной прирост выручки обеспечили управляющие компании, значительную долю бизнеса которых составляют розничные фонды и индивидуальные клиенты. За год их выручка выросла на 20–40% благодаря притоку средств со стороны граждан и быстрому восстановлению на фондовом рынке. По оценке “Ъ”, активы розничных ПИФов за год выросли в 1,7 раза, почти до 800 млрд руб., активы частных лиц в индивидуальном ДУ (с учетом индивидуальных инвестиционных счетов) выросли в 1,5 раза, превысив 1 трлн руб. «В связи с низкими депозитными ставками, изменениями в налоговом законодательстве ПИФы становятся наиболее эффективным инструментом размещения денежных средств»,— отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

На фоне роста розничного бизнеса компании увеличивают персонал. По оценкам “Ъ”, общее число сотрудников крупнейших УК выросло за год на 13%, до 3,17 тыс. человек. Больше четверти всего прироста пришлось на «Альфа-Капитал», штат которого составил 439 человек. По словам гендиректора компании Ирины Кривошеевой, персонал нанимался по большинству направлений бизнеса, но наиболее сильный прирост пришелся на IT-специалистов, а также направление по продвижению инвестиционных продуктов в онлайне. «Если раньше на таких специалистов приходилось 10% персонала, то в 2020 году — уже около 25%»,— отмечает госпожа Кривошеева. «В первую очередь росла команда разработки мобильных приложений и менеджеров по организации продаж»,— рассказала гендиректор «Райффайзен Капитала» Ольга Сумина.

Растет персонал и у ряда УК, работающих в основном с институциональными инвесторами. В частности, «ТКБ Инвестмент Партнерс» увеличила штат на 16 человек, до 114 человек, ТФГ — на 20 человек, до 81 человека. По словам гендиректора «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимира Кириллова, за последние годы серьезно возросли требования ЦБ по контролю инвестиций институциональных клиентов к риск-ориентированному управлению, защите информации, это привело к росту спроса на IT-специалистов: «Приходится обслуживать не только свои, но и агентские мобильные приложения». К тому же в 2020 году компания запустила новое направление по работе с состоятельными частными инвесторами, что потребовало привлечения дополнительного персонала.

В 2021 году представители УК ожидают дальнейшего роста рынка и усиления конкуренции не только за клиентов, но и за персонал. По оценкам Владимира Потапова, потенциально объем привлечения может быть выше показателя 2020 года в 1,5 раза. Гендиректор «Сбер Управление активами» Евгений Зайцев ожидает двузначного прироста количества клиентов за счет физических лиц как в массовом сегменте, так и в сегменте состоятельных клиентов. «Запуск нового направления или увеличение масштабов существующих направлений требуют масштабирования всей технологической цепочки»,— отмечает господин Зайцев. По оценкам Ирины Кривошеевой, в 2021 году компания намерена увеличить численность персонала на 20%.

В связи с тем, что все крупные банки, работающие с физлицами, сейчас активно развивают направление по управлению активами, в ближайшие годы стоит ждать усиления конкуренции за кадры, считает директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Диана Коваленко. По словам гендиректора «Ингосстрах-Инвестиций» Владимира Крекотеня, за IT-специалистов конкуренция наиболее жесткая (см. также текст на стр. 10). Для удержания персонала на фоне серьезного усиления конкуренции, отмечает госпожа Кривошеева, лидерам рынка придется увеличить расходы по наиболее динамичным и востребованным направлениям, возможно повышение зарплат на 10–15%.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин