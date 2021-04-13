Волшебники страны ОС

Академия Минпросвещения просит у разработчиков программного обеспечения льготных условий при его поставке в школы. В рамках нацпроекта «Образование» власти хотят в 2021–2022 годах поставить 360 тыс. новых компьютеров в 4,8 тыс. школ, и для них нужно ПО. Несмотря на декларируемый курс на импортозамещение, предложение получила и американская Microsoft. Именно на нее ориентируются сами школы, утверждают эксперты, в том числе из-за условий проведения ЕГЭ.

“Ъ” ознакомился с письмом ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» от 5 марта в адрес IT-компаний. В нем идет речь о том, что в 2021–2022 годах министерство обеспечит закупку 360 тыс. новых компьютеров для школ и других образовательных организаций в рамках нацпроекта «Образование». Согласно приложенному к письму реестру, речь идет об оснащении новыми компьютерами и ПО 4,8 тыс. школ, лицеев и гимназий. Это около 12% от всех таких образовательных учреждений в стране.

Новые ПК нужно будет оснастить современными операционными системами (ОС) и офисными приложениями, поэтому министерство просит компании «предоставить льготные условия поставки продуктов». Размер инвестиций на обновление парка ПК и ПО в нацпроекте не уточняется, но отмечается, что деньги будут выделены в том числе из бюджетов регионов.

Получение письма подтвердили в ГК Astra Linux (разрабатывает ОС Astra Linux), «Мой Офис», «Базальт-СПО» и компании «R7-офис». По словам источников “Ъ”, обращение направлено также в Microsoft. Представитель Академии Минпросвещения России уточнил лишь, что предложение сделано «крупнейшим поставщикам ПО». В Минпросвещения добавили, что «сбор информации о льготных ценах носит исключительно информационный характер».

В «Р7-Офис» говорят, что готовы предоставить школам скидки до 90%. В ГК Astra Linux могут поставлять ПО для школ за 7% от цены для коммерческих организаций. Аналогичную скидку обещает и «Мой Офис». В Microsoft сообщили, что уже предоставляют школам бесплатный доступ к пакету офисных программ.

В правительстве пока нет единой позиции по переводу российских школ на отечественный софт, но в «дорожной карте» поддержки IT-отрасли (есть у “Ъ”) упоминается «стимулирование перехода образовательных организаций общего образования» на российские мессенджеры, офисное ПО и операционные системы. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко отметили, что документ находится на утверждении правительства.

Сейчас региональные и федеральные органы власти обязаны закупать преимущественно отечественное ПО, занесенное в специальный реестр. Они же отвечают за закупки софта для образовательных учреждений. В случае приобретения иностранного софта чиновники должны обосновать это решение отсутствием аналогов в реестре, подчеркивает глава ассоциации «Отечественный Софт» Ренат Лашин.

Но собеседники “Ъ” на российском софтверном рынке отмечают, что образовательные учреждения обходят требование закупать софт из реестра. В тендерах они обосновывают необходимость офисных пакетов Microsoft тем, что российский софт будет несовместим с «текущей операционной системой» — в большинстве случаев это продукт американской компании. «При анализе закупок софта для образовательных учреждений мы обнаружили в разных регионах очень похожие обоснования необходимости закупить ПО от Microsoft»,— подтверждает директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух.

Часть процессов в образовании все еще заточена исключительно под иностранные решения, поясняет гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Например, по его словам, электронные учебники совместимы со всеми ОС кроме Linux, а ЕГЭ может проходить только под софтом Microsoft.

Никита Королев