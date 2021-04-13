В ХДС/ХСС начался развал союза

За пять месяцев до парламентских выборов в Германии Христианско-демократический союз (ХДС), представленный в ФРГ повсюду, кроме Баварии, и его баварский партнер — Христианско-социальный союз (ХСС) — вступили в предвыборную гонку. Пока они состязаются друг с другом. В понедельник президиум каждой из этих партий официально поддержал своего лидера — Армина Лашета от ХДС и Маркуса Зёдера от ХСС — в качестве возможных кандидатов в канцлеры. Теперь политикам придется договориться, кому из них идти на выборы в качестве кандидата от консервативного альянса и в случае победы сменить Ангелу Меркель в кресле канцлера.

«Если ХДС готов меня поддержать, то и я буду готов. Если ХДС этого не хочет, сохранится доброе сотрудничество без какой-либо неприязни»,— объявил в воскресенье баварский премьер и лидер ХСС Маркус Зёдер. Эти слова фактически стали стартовым выстрелом для предвыборной кампании в рядах консерваторов. Для начала Христианско-демократическому союзу (ХДС) и его баварскому партнеру, Христианско-социальному союзу (ХСС), предстоит решить, чей лидер сообща поведет консерваторов на выборы — Маркус Зёдер или однопартиец Ангелы Меркель Армин Лашет. К вечеру понедельника у обоих политиков на руках были мандаты от своих партий на дальнейшие переговоры.

Последние четыре десятилетия блок ХДС/ХСС на выборах представлял кандидат от ХДС. Член ХСС же никогда не занимал кресло канцлера. Но теперь, когда Ангела Меркель не идет на свой пятый срок, ответ на вопрос, кто должен представлять блок, не столь очевиден. Маркус Зёдер какое-то время оттягивал финальную дуэль с кандидатом от ХДС, уходя от заявлений о своем будущем и утверждая, что его место в Баварии. А в воскресенье господин Зёдер наконец изменил позицию, высказав претензии на лидерство. Но и Армин Лашет не намерен сдаваться. Он отметил, что с баварским премьером он сходится в том, что консерваторам нужно какое-то решение. Но на то, в чью пользу это решение должно быть принято, взгляды, очевидно, расходятся. «Мы продолжим обсуждать этот вопрос»,— пообещал господин Лашет.

«Это хороший день для ХДС — перед нами стоял выбор между двумя хорошими кандидатами, двумя очень опытными премьер-министрами федеральных земель и успешными председателями своих партий»,— заявил генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак в понедельник. Он явно был настроен оптимистично и пытался делать вид, что две консервативные партии не конкурируют, а выступают с единой позиции. С его слов, выбор Армина Лашета как кандидата от ХДС был сделан по итогам многочисленных дискуссий, однако он однозначен. Пометавшись между «своим» и «чужим» председателями, ХДС в итоге отдал предпочтение своему — Армину Лашету. А ХСС поддержал своего — Маркуса Зёдера.

Говоря о сложившейся ситуации в интервью журналу Spiegel, господин Зёдер поясняет: «Речь идет не о личных амбициях, а о лучшем решении для Германии и союза (ХДС и ХСС.— “Ъ”)». Чтобы обойти конкурентов — не столько социал-демократов, сколько «Зеленых»,— союзу ХДС и ХСС предстоит, с одной стороны, убедить костяк избирателей в сохранении консервативной линии, а с другой — продемонстрировать молодежи и сомневающимся, что партия обращена в будущее и способна отвечать на вызовы сегодняшнего дня. По словам Маркуса Зёдера, блок ХДС/ХСС должен быть «одновременно секси и солидным». Армин Лашет также уже пообещал, что консервативный альянс ждет «десятилетие модернизации». А падение рейтинга, по его словам, спровоцировали «управленческие ошибки во время пандемии, некоторые неверные поступки, эгоизм в рядах консерваторов». «Вера в надежность и эффективность нашего блока в целом снизилась. Мы это изменим, мы улучшим ситуацию»,— пообещал он.

Напомним, к концу марта проголосовать за консерваторов готовы были порядка 25% избирателей. Это почти на 8% меньше, чем на парламентских выборах 2017 года, после которых позиции ХДС и ХСС оказались не самыми устойчивыми, а переговоры о формировании правящей коалиции (сначала с либералами, а затем с социал-демократами) затянулись на полгода. А значит, даже если господам Зёдеру и Лашету удастся договориться между собой, это не означает, что победа на голосовании 26 сентября и кресло, которое освобождает Ангела Меркель, им гарантированы. Несмотря на это, консерваторы демонстрируют оптимизм. «Опросы могут меняться за очень короткое время»,— говорит Армин Лашет.

Галина Дудина