Двадцать лет минут за двадцать

Как стало известно “Ъ”, в Замоскворецком райсуде Москвы начались прения сторон по делу о хищениях у подведомственного «Ростеху» ОАО «Московское конструкторское бюро "Компас"» (МКБ «Компас»). Для его бывшего гендиректора Мурада Сафина гособвинение запросило 20 лет строгого режима, а для остальных фигурантов — от 4 до 18 лет. Подсудимые обвиняются в хищении 1,4 млрд руб. у конструкторского бюро, занимавшегося поставками под контролем «Рособоронэкспорта» комплектующих для ПВО, ВМФ и ВВС ряду иностранных государств. Фигуранты свою вину не признают. Их адвокаты говорят, что все контракты были выполнены в срок, нареканий от заказчиков по ним не возникало, а оплата осуществлялась согласно заключенным договорам.

Выступление в прениях представителя столичной прокуратуры Сергея Белова заняло не более двадцати минут. Заявив, что вина подсудимых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 и ст. 159 (организация преступного сообщества или участие в нем; мошенничество в особо крупном размере) УК, была доказана в ходе судебного следствия, прокурор попросил приговорить бывшего гендиректора МКБ «Компас» Мурада Сафина к 20 годам колонии строгого режима. Для экс-главы ОАО «Промпоставка» Руслана Сулейманова и бывшего замгендиректора «Компаса» и «Промпоставки» Дмитрия Мануйлова гособвинение запросило по 18 лет, а бывшему гендиректору ОАО «Синай» Олегу Чернову и аудитору Софье Макеевой — по 17 лет. Для остальных подсудимых — обнальщиков, считает обвинение, за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ) достаточно от четырех до пяти лет общего режима со штрафами от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Уголовное дело, фигурантами которого стали 14 человек, главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило еще в апреле 2016 года. При этом ОПС, считает следствие, фигуранты дела создали в 2009 году для хищения средств МКБ «Компас». По версии обвинения, бывшее руководство «Компаса» через компанию «Промпоставка» и другие при выполнении коммерческих контрактов по поставкам запчастей и комплектующих для нужд ПВО, ВМФ и ВВС вооруженных сил Кипра, Алжира, Греции, Индии и других государств по линии «Рособоронэкспорта» перечислило часть денежных средств на счета фирм, являющихся фиктивными, где они были обналичены и похищены.

Фигуранты как на стадии следствия, так и в ходе судебного разбирательства по 400-томному уголовному делу вину не признают. Исключением, впрочем, стала главбух «Компаса» Зинаида Шмакова, согласившаяся сотрудничать со следствием, став тем самым свидетелем обвинения. Правда, в суде, несмотря на многочисленные повестки, она так и не появилась. Вероятно, из-за того, что в отношении нее также возбуждено уголовное дело, связанное с хищением в МКБ «Компас».

По словам адвоката экс-главы «Промпоставки» Руслана Сулейманова Юлии Бондаренко, для установления ущерба по делу были проведены две бухгалтерские экспертизы, в том числе по инициативе суда в ЭКЦ ГУ МВД по Москве. Госпожа Бондаренко отметила, что, хотя в соответствии с последней экспертизой указанная в обвинительном заключении сумма 1,4 млрд руб. сократилась на 200 млн, защита не согласна как с поставленными перед экспертами вопросами, так и ответами на них. Защита добивалась в суде проведения новых финансово-экономических экспертиз, но ей было отказано.

Госпожа Бондаренко также пояснила, что вызванный в суд полицейский эксперт признал, что в своем исследовании он не устанавливал размер убытков, причиненных «Компасу». То же самое заявил в суде кандидат экономических наук, преподаватель Академии правосудия Дмитрий Воронцов, вызванный в качестве специалиста стороной защиты.

По данным защиты, «Промпоставка» вела исключительно предпринимательскую деятельность и исполнила свои обязательства перед МКБ «Компас» на всю вменяемую господину Сулейманову в качестве похищенной сумму в 238 млн руб., а к другим перечислениям от МКБ «Компас» на счета иных организаций он отношения не имел. В суде исполнение контрактов подтвердили представители «Рособоронэкспорта» и Минобороны. Защита господина Сулейманова собирается в прениях сторон требовать его полного оправдания, а другие адвокаты — хотя бы исключения из дела самого тяжкого обвинения: в организации ОПС.

Юрий Сюн