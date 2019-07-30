«Компас» привел в Замоскворецкий суд

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура РФ утвердила составившее почти 3 тыс. страниц обвинительное заключение по делу бывших руководителей подведомственного «Ростеху» Московского конструкторского бюро «Компас» (ОАО «МКБ "Компас"») и оборонного ОАО «Промпоставка», а также их сообщников. Почти полтора десятка фигурантов обвиняются в хищении в составе преступного сообщества в общей сложности 1,4 млрд руб. при проведении закупок в рамках гособоронзаказа. Дело направлено в суд, все обвиняемые отвергают причастность к инкриминируемым им преступлениям.

Уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) в отношении экс-руководства ОАО «МКБ "Компас"» и ОАО «Промпоставка» было возбуждено главным следственным управлением ГУ МВД по Москве в апреле 2016 года. По версии следствия, организованное преступное сообщество было создано с целью хищений бюджетных средств в марте 2008 года. В ОПС, согласно материалам дела, входили бывшие гендиректор конструкторского бюро «Компас» Мурад Сафин, глава оборонного ОАО «Промпоставка» Руслан Сулейманов, заместитель гендиректора «Компаса» и «Промпоставки» Дмитрий Мануйлов, финансовый директор фонда ветеранов войны в Афганистане САФА (МКБ «Компас» являлось основным спонсором этой организации) Екатерина Хлыстова, гендиректор ОАО «Синай» Олег Чернов, его заместитель Олег Черных (умер в период следствия), аудитор ООО «Компания "Синай"» Софья Макеева и другие (всего 14 человек). Ранее в материалах расследования в качестве обвиняемого фигурировал также бывший гендиректор ООО «ВО "Внешторгсервис"», в прошлом топ-менеджер АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» Алексей Лещинский, однако позже его статус в деле изменился на свидетельский. А бывший главный бухгалтер «Компаса» Зинаида Шмакова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, после чего ее дело было выделено в отдельное производство.

По версии следствия, руководство «Компаса» при заключении около 20 контрактов в рамках оборонзаказа существенно завышало расценки на продукцию и услуги, а разницу похищало. Затем, говорится в деле, денежные средства переводились на счета двух десятков фирм-однодневок, подконтрольных господам Чернову и Черных, в том числе ООО «Фирма "Антарес"», ООО «Сонар», ООО «Раском», ООО «Техностайлресурс», «Комплекс ОЭБ», «Гром XXI века» и др.

Отметим, что указываемый в многоэпизодном уголовном деле размер ущерба, причиненного госбюджету, неоднократно менялся. Сначала он составлял 800 млн руб., затем — 1,8 млрд руб., а потом увеличился до 3,5 млрд руб. Однако в окончательной редакции общий ущерб, как сообщили “Ъ” в Замоскворецком райсуде Москвы, куда уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу, составил 1,4 млрд руб. Из них 240 млн руб. касаются непосредственно продукции, выпускаемой в рамках гособоронзаказа. Остальная часть, по материалам дела, была похищена на оказании услуг. Последние цифры были получены по результатам двух дополнительных бухгалтерских экспертиз, проведенных по ходатайству МКБ «Компас» в Экспертно-криминалистическом центре МВД.

В конце июля 2018 года Мосгорсуд, рассмотрев жалобу защиты обвиняемых на очередное продление срока ареста, пришел к выводу, что, несмотря на тяжесть предъявленных обвинений, «это обстоятельство не может оправдывать их дальнейшее и столь длительное содержание под стражей». Убедительных доводов для дальнейшего пребывания фигурантов в СИЗО, по мнению суда, следствие не представило. В результате всех обвиняемых отпустили под подписку о невыезде.

Предварительное слушание по делу назначено на 9 августа этого года.

Юрий Сенаторов