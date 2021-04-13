Справедливороссы вспомнили Госплан

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) приступила к разработке предвыборной экономической программы. В понедельник в Госдуме прошли публичные слушания на эту тему. Свои предложения партийцы намерены отправить в правительство и считают, что их реализация поможет улучшить благосостояние россиян в течение уже ближайших пяти лет. Эксперт считает, что партия предлагает полумеры, которые не помогут привлечь протестного избирателя.

12 апреля представители СРЗП и сочувствующие им экономисты, политологи и общественные деятели провели заседание экспертного совета фракции эсеров в Госдуме под названием «Левый поворот: социалистическая альтернатива для российской экономики». Наиболее ценные предложения должны лечь в основу предвыборной экономической программы партии. Партийцы также намерены направить их в правительство.

«Мы давно говорим об открытии счета для каждого гражданина, куда бы поступал доход от продажи наших национальных богатств: углеводородов и прочего»,— напомнил собравшимся председатель СРЗП Сергей Миронов и пообещал добиваться отмены пенсионной реформы и итогов приватизации, принятия прогрессивной шкалы налогообложения (с этим предложением партия «Справедливая Россия» безуспешно выступает с 2006 года). «Нужно не бояться трясти жирных котов»,— смело заявил господин Миронов собравшимся.

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов заявил, что зарплаты учителей и врачей должны быть не ниже, чем у губернаторов и министров, и тут же предложил ликвидировать микрофинансовые и коллекторские организации «как класс», а долги граждан реструктуризировать. «И пусть банки занимаются проблемами наших граждан, а не тем, чем занимался Сбербанк, который возглавляет известно кто»,— подытожил он, так, впрочем, не уточнив, чем же таким особенным занимается Сбербанк под руководством Германа Грефа.

«Я хотел ознакомиться с программой, но мне ее не дали»,— посетовал экономист Михаил Хазин. Выяснилось, что программы пока нет. «Не вижу у вас ни одного документа, где бы описывалась текущая реальность,— забеспокоился экономист.—Для того чтобы говорить о программе, надо понять, где мы находимся, и с экономической, и с политической точки зрения». Сам господин Хазин известен своими оценками текущей реальности: в 2009 году он, например, спрогнозировал голод в Восточной Европе в 2012 году. Прогноз, к счастью, не сбылся.

Тележурналист Глеб Пьяных, который, как выяснилось, тоже вступил в СРЗП и даже намерен выдвинуться в Госдуму по одному из одномандатных округов в Москве, во время пресс-подхода показал журналистам со смартфона фото яхты Романа Абрамовича со словами: «Суровая правда заключается в том, что в России слишком много бедных. И вы все постоянно думаете: кто виноват? И вы знаете, кто виноват, но боитесь об этом сказать. Да вы не бойтесь, вы прямо так выходите и говорите: во всем виноват Абрамович». Почему виноват именно Роман Абрамович, господин Пьяных не объяснял.

Сопредседатель СРЗП, литератор Захар Прилепин заявил “Ъ”, что в экономическую программу партии должны войти три требования: «Справедливый базовый доход на уровне 10 тыс. руб. в месяц, государственное планирование экономики, как в СССР, и требование закрыть Пенсионный фонд». Эта организация, по мнению господина Прилепина, «пожирает огромное количество денег, но никто не может объяснить ее необходимость». Похоже, о том, что пенсии выплачивает именно Пенсионный фонд, господину Прилепину никто не говорил.

По итогам заседания была принята резолюция из 20 пунктов, реализация которых, по мнению участников совета, «позволит РФ достигнуть высоких темпов экономического роста, кардинально снизить показатели бедности и социального расслоения, существенно улучшив уровень жизни граждан уже в ближайшие пять лет».

Политолог Константин Калачев сомневается, что социальные предложения принесут СРЗП много дополнительных голосов на предстоящих выборах в Госдуму: «Избиратели уже поумнели, никому и ничему не верят. Тем более в возможности партии, которая балансирует на грани прохождения в Госдуму, что-то изменить. Не надо недооценивать избирателей. Технологии 1990-х уже не работают. Все понимают, что мы точно не парламентская республика. И искренность высказывания тут не главное. Ну сказали бы, что с "Единой Россией" это обсудят. Уже хлеб. И хоть какая-то правдоподобность».

Ксения Веретенникова