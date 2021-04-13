Молодежная безработица не заметила пандемии

Кризис российского рынка труда, вызванный противоэпидемическими ограничениями, мало повлиял на уровень молодежной безработицы в стране. В декабре 2020 года ее показатель превысил значение января только на 1 процентный пункт. В то же время уровень общей безработицы, несмотря на то что молодежь является наиболее уязвимой группой работников на рынке труда, в относительном выражении увеличился почти на четверть.

Российская молодежь адаптировалась к связанному с коронавирусом кризису на рынке труда лучше других групп населения, в том время как обычно занятость именно в этой группе подвержена наибольшему риску. Такой вывод можно сделать из данных совместного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.

В начале 2020 года показатели молодежной безработицы достаточно быстро отреагировали на введение противоэпидемических ограничений. Если в январе уровень безработицы среди россиян в возрасте 15–24 лет составлял 15,9%, то уже в апреле, первом месяце с момента введения противоэпидемических ограничений, он вырос до 19,7%. Это, как отмечают авторы мониторинга, было вызвано тем, что в первую очередь сокращения сотрудников в организациях происходили в наиболее пострадавших от кризиса отраслях, в числе которых общепит, туризм, непродовольственная торговля, организация досуга, спорт — а в них, в свою очередь, доля молодежи среди работников традиционно высока. Пика уровень молодежной безработицы достиг в июле 2020 года (21,3%), однако после этого на фоне восстановления экономики после частичного снятия ограничений начал снижаться — и уже к сентябрю составлял 17,4%. К декабрю он упал еще, достигнув 16,9%, что, по мнению авторов доклада, свидетельствует о том, что вторая волна коронавируса не привела к ухудшению ситуации, и в перспективе он останется на прежнем уровне или будет снижаться далее.

Показатель общей безработицы, с которым традиционно сравнивают молодежную, за этот год также успел вырасти и вернуться практически к докризисному значению — однако его пик (6,4%) пришелся на начало осени, а не на середину лета, и относительный разрыв оказался выше. Так, в январе 2020 года уровень общей безработицы в РФ составлял 4,7%, а в декабре 2020 года — 5,9%, то есть был выше почти на четверть, в то время как молодежная безработица в итоге изменилась только на одну десятую часть. Это позволяет говорить о том, что ситуация на рынке труда для молодежи в 2020 году, несмотря на кризис, изменилась не так сильно, как для остальных категорий населения. Например, после кризиса 2008 года уровень общей безработицы вырос с 6,2% до 7,3%, а уровень безработицы среди 15 и19-летних — с 25,9% до 31,8% и с 11,7% до 14,9% соответственно. При этом в 2020 году меры поддержки занятости молодых работников не отличались от предложенных всем остальным — в основном это было повышенное пособие по безработице.

Анастасия Мануйлова