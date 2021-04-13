Тимофей Мозгов вернулся в бой

Наиболее высокооплачиваемый спортсмен России — Тимофей Мозгов — вернулся в строй. Центровой, пять лет назад подписавший с «Лос-Анджелес Лейкерс» контракт на $64 млн в понедельник сыграл за «Химки» в матче Единой лиги ВТБ против «Енисея». Подмосковная команда победила со счетом 89:83. Для Мозгова это было первое появление на площадке c 2018 года.

Один из наиболее проблемных баскетбольных клубов России «Химки» (команда находится в спорах с игроками относительно выплаты им вознаграждений) в понедельник получил долгожданное усиление. На площадку за «Химки» вышел Тимофей Мозгов.

Отметим, что Мозгов все еще считается рекордсменом по зарплате среди российских спортсменов. В 2016 году он подписал с командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» четырехлетний контракт на $64 млн. То есть его среднегодовая зарплата составила $16 млн. После «Лейкерс» Тимофей Мозгов сменил в НБА еще две команды. Но проблема была в том, что центровой никак не мог залечить травму колена. В начале позапрошлого сезона Мозгов, уже будучи отчисленным из НБА, подписал контракт с «Химками». Однако, реализовать соглашение подмосковная команда смогла только сейчас, после того как игрок почувствовал себя готовым — в матче Единой лиги ВТБ «Химки»—«Енисей».

В этой игре Тимофей Мозгов провел на площадке вполне солидные для только что вернувшегося в строй игрока 15 минут. И набрал за это время шесть очков. Они, тем не менее, позволили «Химкам» одержать победу со счетом 89:83 (лучшим в матче стал Эрик Макколум — 31 очко).

«Химки», таким образом, поднялись на седьмое место в регулярном первенстве. До его завершения им осталось провести четыре матча.

Арнольд Кабанов