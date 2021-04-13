Skyeng встанет за кафедру

Skyeng вложит 350 млн руб. в запуск онлайн-университета цифровых профессий Sky.pro. За пять лет сервис планирует занять 20% этого сегмента. Но конкуренция в дополнительном профессиональном образовании уже велика, а стоимость привлечения пользователей постоянно растет, отмечают участники рынка. Чтобы заинтересовать аудиторию, полагают эксперты, сервису потребуется разработать уникальное предложение или работать по модели ISA, когда плата взимается только после трудоустройства студента. Но в Skyeng не обещают использовать эту выгодную для клиентов модель действительно широко.

Онлайн-школа английского языка Skyeng потратит около 350 млн руб. на создание онлайн-университета цифровых профессий Sky.pro, рассказали “Ъ” в компании. Там хотят выйти на рынок дополнительного профессионального образования, который, по оценкам Skyeng, в 2020 году вырос в четыре раза, превысив 100 млрд руб. Компания рассчитывает, что к концу 2021 года в онлайн-университете будут обучаться не менее 7 тыс. студентов, а его выручка составит около 300 млн руб. Через пять лет выручка проекта должна вырасти до 20 млрд руб., а Skyeng планирует занять 20% рынка дополнительного профессионального образования.

По данным EdTech, рынок онлайн-обучения в РФ растет на 15–19% в год. По прогнозам, в 2021 году его объем достигнет около 61 млрд руб., из которых 26 млрд руб. придется на дополнительное профессиональное образование. По оценкам EdMarket, этот рынок растет на 20% в год.

Skyeng основана в 2012 году. Обучение в школе проходит на собственной образовательной платформе Vimbox. В 2018 году миноритарную долю в проекте получил Baring Vostok, а стартап был оценен в рекордные для российского рынка образовательных технологий $100 млн (см. “Ъ” от 16 января 2018 года). В декабре 2020 года проект привлек дополнительные инвестиции от фонда Winter Capital Partners, ключевым инвестором которого выступает миллиардер Владимир Потанин, и от Baring Vostok.

Конкуренция на рынке дополнительного профессионального образования довольно велика, говорят эксперты. Чтобы выйти сейчас в этот сегмент, нужно уникальное предложение, полагает программный директор образовательной компании «Нетология» Алексей Полехин. Крупнейшие игроки рынка, по его словам, («Нетология», GeekBrains, Skillbox, SkillFactory) конкурируют за счет маркетинга, «поэтому цена привлечения пользователей очень велика и будет только расти». По его мнению, большая часть инвестиций Skyeng пойдет на маркетинговые расходы, а также на оплату преподавателей.

Сейчас средняя маржинальность онлайн-школ, обучающих профессиям, составляет 40–60%, говорит гендиректор EdTech-акселератора Ed2 Наталья Царевская-Дякина. Основные расходы таких сервисов, по ее словам, приходятся на создание образовательного контента, включая оплату труда педагогов. Причем чем качественнее продукт, тем дороже курс и меньше маржинальность, отмечает эксперт.

Skyeng будет обучать по модели ISA (Income Share Agreement), которая предполагает, что плата будет взиматься только после трудоустройства студента в виде фиксированной суммы или процента от зарплаты, утверждает госпожа Царевская-Дякина. В России, по ее словам, еще нет компаний, которые работали бы по такой модели. Таким образом, в Skyeng придет много желающих поучиться бесплатно, но до финала дойдут только самые мотивированные, считает госпожа Царевская-Дякина.

В самой Skyeng утверждают, что тестируют разные модели, в том числе подписочную модель и ISA. Модель ISA, добавили в компании, будет применяться не для всех учеников, а для «реально замотивированных студентов».

Анастасия Гаврилюк, Юлия Степанова