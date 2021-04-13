Экспортеры ждут условного злака

Ряд крупных экспортеров российской пшеницы приостановил закупки. Они не готовы работать с высокими экспортными пошлинами, а некоторые компании рассчитывают на резкое падение цен перед поступлением нового урожая. Эксперты отмечают, что со 2 июня пошлина на пшеницу должна снизиться, что сделает бизнес экспортеров привлекательнее. Однако ситуация создаст и риски, компании могут просто «не успеть с закупками».

О том, что несколько крупных экспортеров приостановили закупку пшеницы, рассказал источник “Ъ” в отрасли. По его данным, с рынка фактически ушли Louis Dreyfus, KZP, Bunge и Sierentz Global Merchants. Другие собеседники “Ъ” добавляют, что закупки приостановили Cargill и Gemcorp. По словам одного из источников “Ъ”, некоторые компании не хотят принимать риски, связанные с пошлинами на экспорт зерна. Уход Bunge с рынка может быть связан с продажей Ростовского зернового терминала владельцам «Агро-Лэнд Трейд» Марату Шайдаеву и Алексею Чемеричко (см. “Ъ” от 2 февраля).

Собеседник “Ъ” среди экспортеров отмечает, что при действующей пошлине в $59 за тонну «закупать пшеницу не готов никто». По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, докупать партии продолжают Объединенная зерновая компания (ОЗК) и «пара других игроков» в рамках контрактов, заключенных по более высоким ценам. В Louis Dreyfus, KZP, Bunge, Sierentz Global Merchants, Gemcorp и ОЗК на вопросы “Ъ” не ответили. В Cargill в понедельник не смогли предоставить комментарий. В «Мирогрупп Ресурсы» (входит в «Деметра-холдинг» группы ВТБ, Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова и «Агроновы» Таймураза Боллоева) отказались от комментариев.

Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорит, что большинство экспортеров «вообще не торопятся с закупками». По его словам, производители и перекупщики ждут, что пошлину отменят, и не готовы учитывать ее в цене.

«Такое упорство спровоцирует резкую коррекцию цен вместо плавного снижения, когда возникнет необходимость освобождать мощности по хранению под новый урожай. Рынок это понимает и уже ждет коррекцию»,— поясняет господин Зернин. По данным «Совэкона», на прошлой неделе средние цены на российскую пшеницу с 12,5% протеином снизились на $4, до $244 за тонну (FOB).

Внутри страны пшеница третьего класса в среднем подешевела на 75 руб., до 13,55 тыс. руб. за тонну, четвертого — на 50 руб., до 13,52 тыс. руб. за тонну. Динамика при этом несколько замедлилась. За неделю 22–29 марта цены снижались на 225–250 руб. за тонну.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что прекращение закупок — вопрос цены. Но, по его словам, спред между ценой спроса и предложения на российском рынке пшеницы довольно большой, особенно для экспортеров. Переработчики также покупают зерно небольшими партиями, поэтому число сделок на рынке минимальное, поясняет эксперт. Он согласен, что покупатели ждут дальнейшего снижения цен на внутреннем рынке, но «надежды на обвал вряд ли оправдаются». Как уточняет господин Сизов, со 2 июня заработает новый механизм расчета пошлины и ее фактический размер снизится до $21 при цене в $230 за тонну. Это сделает торговлю привлекательнее для экспортеров. Кроме того, запасы пшеницы в России далеко не рекордные, добавляет он.

Источник “Ъ” среди экспортеров ждет, что с новым порядком расчета пошлины со 2 июня присутствующие на российском рынке компании возобновят закупки. Но другой собеседник “Ъ” на рынке считает, что механизм «плавающей» пошлины также вызывает вопросы и заставляет осторожнее подходить к сделкам. «Контракты будут заключаться за несколько месяцев до того, как станет известен размер пошлины. На повышающемся рынке это серьезные риски»,— отмечает он. По словам Андрея Сизова, ждущие нового порядка расчета пошлины экспортеры с контрактами в июне могут «не успеть с закупками». На юге, подчеркивает он, нет сверхвысоких запасов пшеницы, а закупки и вывоз из центра займут недели.

В Минсельхозе полагают, что основная причина приостановок закупок — ожидание коррекции внутренних цен в преддверии нового урожая, а фактор пошлин уже отыгран в цене зерновых. Это подтверждается и выигрышем российскими экспортерами пяти из шести лотов на последних торгах египетской госкомпании GASC, поясняют в министерстве. Там считают, что Россия сохранит ведущие позиции по экспорту пшеницы. По таможенным данным, с начала сезона по 8 апреля Россия экспортировала 39,1 млн тонн, включая 32,4 млн тонн пшеницы, что на 22% и 17% больше, чем годом ранее, соответственно.

Анатолий Костырев