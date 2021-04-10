ОАО РЖД пошло зернистым путем

Железнодорожные перевозки зерновых грузов после уверенного роста в январе—феврале с марта резко пошли на спад из-за введения экспортных пошлин на зерно. Первые шесть дней апреля показывают сокращение экспорта на 43% к уровню прошлого года, по итогам второго квартала ОАО РЖД ожидает падения экспорта зерна на 7%. По мнению экспертов, с начала лета возможно восстановление отгрузки из-за изменения структуры пошлины и восстановления спроса.

ОАО РЖД фиксирует падение перевозок зерновых грузов после введения экспортных квот и пошлин на зерно и ожидает дальнейшего спада экспорта. «Мы видели очень хороший рост в январе, суммарно он составил чуть более 74%, в феврале — 39,4%,— рассказал заместитель гендиректора ОАО РЖД Алексей Шило.— Март мы закончили практически на уровне марта прошлого года, с падением 0,1%, в основном оно произошло за счет экспорта. Экспорт зерновых грузов в марте упал на 7%, при этом перевозки внутри страны выросли на 9,7%. Поэтому можно сказать, что те регуляторные меры, которые сегодня принимаются, безусловно, оказывают свое влияние».

С 15 февраля по 30 июня в РФ действует квота на экспорт зерна в объеме 17,5 млн тонн. Повышенные пошлины на пшеницу в размере €50 за тонну начали действовать с 1 марта, а с 2 июня начинает действовать «плавающая» экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Пошлина установлена в 70% от разницы между индикативной ценой и базовой ($200 за тонну для пшеницы и $185 за тонну для кукурузы и ячменя).

«Тем не менее видим потенциал перевозок зерновых грузов,—говорит Алексей Шило,— по крайней мере, несколько дней апреля говорят, что у нас нет катастрофического падения; тем не менее, конечно, есть снижение». По его словам, внутренние перевозки зерна по итогам шести первых дней апреля сократились всего на 2%, «а в экспорте мы потеряли уже 139 тыс. тонн, это порядка 43%». ОАО РЖД ожидает падения перевозок зерновых грузов по итогам второго квартала на 7%, говорит господин Шило, все падение придется на экспорт. По внутренним перевозкам прогнозируется прирост в 0,1%.

Зерно занимает относительно небольшую долю в погрузке ОАО РЖД (2,2% в 2020 году против, например, 28,4% угля или 16,8% нефти). Однако оно относится к доходным для монополии грузам второго тарифного класса, а перевозки его уверенно растут (плюс 28,7% по итогам 2020 года). При этом тарифы ОАО РЖД не меняются с колебанием цен на перевозимый груз, поэтому повышение цен на зерно не влияет на доходы монополии, а рост объема перевозок влияет.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов поясняет, что данные ОАО РЖД по поставкам не всегда репрезентативны, так как значительная часть экспортных отгрузок может отражаться как внутренние поставки. По словам эксперта, в марте—апреле темпы экспорта зерна из РФ действительно сильно упали из-за слабого спроса и потери конкурентоспособности российской пшеницы на фоне введения ограничений. Но в апреле—июне господин Сизов ожидает восстановления поставок: разница между стоимостью пшеницы из РФ и других стран сокращается, а предложений на рынке не так много. Дополнительный фактор — вероятный отскок мировых цен в ближайшие недели, указывает он. По данным «Совэкона», средние цены на российскую пшеницу на неделе к 5 апреля снизились на $5, до $248 за тонну (FOB).

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, на мировом рынке в целом не так много покупателей пшеницы, а в России внутренние цены на пшеницу остаются слишком высокими для экспортеров с учетом пошлины в €50 за тонну.

На фоне введенной пошлины на пшеницу в размере €50 за тонну и на прочие зерновые, а также падения мировых цен на пшеницу имеет место существенное снижение экспортных перевозок зерна в апреле, подтверждает директор аналитического центра «Русагротранс» Игорь Павенский. Однако, отмечает он, с 2 июня планируется введение плавающей пошлины, которая, скорее всего, будет ниже текущей, и объемы в мае—июне будут несущественно ниже, чем в прошлом году, а возможно, и возрастут. «Тем более что в 2020 году экспортные перевозки зерна в эти месяцы заметно падали, до 600 тыс. и 170 тыс. тонн соответственно, из-за досрочного исчерпания экспортной нетарифной квоты, введенной с апреля по май»,— добавляет эксперт. В то же время запасы зерна и пшеницы остаются на крайне высоком уровне, добавляет господин Павенский, а прогноз валового сбора зерна на высоком уровне (128 млн тонн против 133,5 млн тонн в 2020 году), и третий квартал 2021 года может сложиться для железной дороги не хуже, чем год назад.

С начала сезона по 25 марта 2021 года экспорт зерна из РФ вырос на 26,5%, до 41,9 млн тонн, поставки пшеницы увеличились на 24,2%, до 33,6 млн тонн год к году.

Наталья Скорлыгина, Анатолий Костырев