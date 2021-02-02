Bunge высыпает пшеницу

Крупный международный трейдер сельскохозяйственного сырья Bunge сокращает свое присутствие в России. По данным “Ъ”, американская компания может продать Ростовский зерновой терминал мощностью 700 тыс. тонн в год бывшим топ-менеджерам Объединенной зерновой компании (ОЗК) Марату Шайдаеву и Алексею Чемеричко, развивающим свой бизнес по торговле зерном. Окупаемость сделки может затянуться из-за планов властей по ужесточению экспорта пшеницы.

О том, что Марат Шайдаев и Алексей Чемеричко могут приобрести у американской Bunge Ростовский зерновой терминал, рассказали два источника “Ъ”на зерновом рынке. По словам одного из них, сейчас идет due diligence. Марат Шайдаев был гендиректором ОЗК в 2016–2017 годах, Алексей Чемеричко в 2013–2016 годах руководил входящим в ОЗК Новороссийским комбинатом хлебопродуктов (НКХП), а затем перешел на работу в ОЗК. Сегодня они развивают собственный бизнес по торговле зерном «Агро-Лэнд Трейд». По данным «Русагротранса», в сезоне 2018–2019 годов компания экспортировала 167 тыс. тонн зерна.

Bunge вместе с Cargill, ADM и Louis Dreyfus входит в четверку крупнейших мировых торговцев сельскохозяйственным сырьем ABCD. В России работает с 2004 года. Помимо Ростовского зернового терминала, управляет маслозаводом в Воронежской области. В российском и глобальном офисах Bunge на вопросы “Ъ” не ответили. Господа Шайдаев и Чемеричко от комментариев отказались.

Ростовский зерновой терминал обслуживает суда класса «река-море» грузовместимостью до 5,5 тыс. тонн, мощность перевалки — 700 тыс. тонн в год. По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, в сезоне 2018–2019 годов через терминал было поставлено около 400 тыс. тонн зерна, за первую половину текущего сезона — 165 тыс. тонн. Два источника “Ъ” на рынке оценили возможную стоимость актива в 0,7–1,5 млрд руб. Для сравнения: Louis Dreyfus в 2017 году запустила в Азовском порту терминал на 800 тыс. тонн в год за 2 млрд руб.

По словам источника “Ъ”, Bunge потеряла интерес к торговле зерном в РФ на фоне ужесточения регулирования рынка со стороны государства. Сначала налоговая служба начала бороться с посредниками между экспортерами и производителями, затем начались ограничения поставок, напоминает он. В 2017 году Bunge, к примеру, отказалась от экспорта зерна из РФ через глубоководные порты. По словам источника “Ъ”, российский офис Bunge теперь занимается только операциями с растительным маслом.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что транснациональные компании снижают активность на российском рынке после вхождения Крыма, а в инфраструктуру в последние годы вкладывалась только Louis Dreyfus. За 2013–2020 годы доля иностранных трейдеров в российском экспорте зерна сократилась с 54% до 31%, подсчитывали в «Совэконе». По словам господина Сизова, с уходом таких компаний, как Bunge, на российском рынке станет меньше компетенций, а для аграриев это означает снижение конкуренции на зерно.

Российские экспортеры до последнего времени инвестировали в портовую инфраструктуру. Так, агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) стал владельцем терминала на Дону в Волгодонске, а холдинг «Био-тон» председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина планировал приобрести терминал «Волга» в Ивановской области (см. “Ъ” от 27 ноября 2018 года и 29 октября 2020 года). По словам Андрея Сизова, потенциальные покупатели Ростовского зернового терминала, вероятно, рассчитывают кратно нарастить отгрузки, а своя инфраструктура гарантирует доступ к мощностям. Но с учетом возможного снижения экспорта зерна из России в ближайшие годы сроки окупаемости инвестиций могут оказаться выше ожидаемых, предупреждает он. Так, в конце января стало известно, что с 1 июня этого года РФ может ввести «плавающую» пошлину на экспорт пшеницы в 70% от цены после вычета $200 за тонну.

Анатолий Костырев