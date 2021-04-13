Власти Турции сообщили о продолжении переговоров по «Спутнику V»

Турция продолжает переговоры с Россией относительно возможных поставок и совместного производства российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутника V». Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«В последнюю неделю я трижды говорил с главой российского Минздрава, мы обсуждаем как производство, так и объем поставок»,— сказал господин Коджа (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, первые поставки «Спутника V» могут начаться в течение четырех-пяти месяцев. О каком объеме поставок может идти речь, глава Минздрава Турции не уточнил.

Турецкий министр добавил, что изначально страна остановила на трех вакцинах: «Спутник V», Pfizer / BioNTech и Sinovac. «Испытания третьей фазы последних двух вакцин были проведены в Турции. У "Спутника", как известно, были вопросы по токсикологии, но сейчас получены хорошие промежуточные результаты испытаний»,— уточнил он.

Ранее сотрудничество в сфере вакцин обсуждали президенты Турции и России. Власти Турции пока не одобрили применение российского препарата в стране. Сегодня, 12 апреля, Россия приостановила до 1 июня авиасообщение с Турцией в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 в стране.

Об эпидемиологической ситуации в стране — в материале “Ъ FM” «Турцию накрыла третья волна».