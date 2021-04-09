Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и коронавирус

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля. По просьбе господина Эрдогана стороны обсудили ситуацию на Украине. Президенты также поговорили о борьбе с коронавирусом, ситуации в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Владимир Путин сообщил турецкому коллеге, что «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» 2015 года — безальтернативная основа урегулирования конфликта на востоке Украины. «При этом высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент России в разговоре с господином Эрдоганом отметил, что положения конвенции Монтрё должны соблюдаться «в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности». Напомним, Турция по положениям конвенции сохраняет суверенитет над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Ранее, по заявлению посольства России в Анкаре, Турция уведомила участников конвенции о проходе военных кораблей США из Средиземного в Черное море и обратно.

Господин Эрдоган, по сообщению Кремля, заверил Владимира Путина в том, что безопасность иностранных туристов является одним из приоритетов во время распространения коронавируса. Стороны выразили готовность к наращиванию взаимодействия по линии борьбы с COVID-19, в том числе в контексте поставок российской вакцины «Спутник V» и ее возможного производства в Турции.

По чьей инициативе состоялся разговор, пресс-служба Кремля не уточняет.

Ранее 9 апреля пресс-служба президента Турции сообщила о визите президента Украины Владимира Зеленского, запланированном на следующий день. По сообщению турецкой стороны, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы стратегического партнерства.

О позиции России в переговорах по Донбассу — в материале “Ъ” «Дмитрий Козак и Тайная комната».