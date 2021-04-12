Российские авиакомпании начали готовиться к ограничению сообщения с Турцией

Российские авиакомпании отреагировали на решение властей о приостановке сообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Так, «Аэрофлот» 13–14 апреля продолжит полеты в Турцию и предлагает клиентам поменять обратные билеты с более поздних на эти даты.

«Обмен авиабилетов "Аэрофлота"... по которым перевозка уже началась, на обратный перелет... оформлен на даты между 15 апреля и 1 июня, мы предложим переоформление на новые даты 13 или 14 апреля без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление»,— сообщил представитель компании Михаил Демин (цитата по «РИА Новости»). При необходимости «Аэрофлот» готов увеличить количество билетов для возвращающихся пассажиров, заменив воздушные суда на широкофюзеляжные.

Авиакомпания S7 в связи с решением оперштаба вынуждена приостановить выполнение регулярных рейсов в Турцию с 15 апреля по 1 июня. «Если ваш вылет из Москвы в города Турции запланирован на 13 и 14 апреля, вы можете оформить вынужденный возврат авиабилетов без штрафа»,— говорится в сообщении авиакомпании.

«Азимут» примет решение о возврате билетов на отмененные рейсы в Турцию после того, как получит разъяснения от Росавиации, сообщил ТАСС директор по стратегическому развитию компании Дмитрий Звонарев. «Соответственно, будут ли это отмененные рейсы или перенесенные, программа же у нас очень большая. Будем решать после того, как нам четко все объяснят»,— сказал он.

«Уральские авиалинии» готовы вернуть пассажирам деньги за билеты на рейсы, отмененные в связи с решением об ограничении сообщения с Турцией, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. «Да, мы готовы вернуть деньги за отмененные рейсы в Турцию»,— сказал собеседник агентства.

У россиян, которые находятся в Турции, будет возможность продолжить отдых или вернуться в Россию чартерами, сказала ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Туры в Турцию с заездами с 15 апреля по 1 июня забронировали около полумиллиона россиян, сообщила «РИА Новости» Ассоциация туроператоров. Сейчас, по данным агентства, в Турции находятся до 30 тыс. туристов из России.

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