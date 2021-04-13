«Содружество» умасливает Курск

Агропромышленная группа «Содружество» Александра и Натальи Луценко может увеличить заявленный ранее проект строительства завода по переработке масличных культур в Курской области с более 1 млн т переработки в год до двух. При этом стоимость двух очередей предприятия увеличится с 20 млрд руб. до 28 млрд руб. Об этом стало известно после вчерашнего оперативного совещания в администрации Курской области.

В ходе совещания в администрации Курской области губернатор Роман Старовойт дал поручение проработать вопрос подписания соглашения с группой «Содружество» на строительство второй очереди маслоэкстракционного завода (МЭЗ) в Касторенском районе. Подписание документа из-за болезни руководителя «Содружества» предполагается в мае или на площадке Петербургского международного экономического форума. «Подписание в принципе носит уже формальный характер, потому что решение принято и компания уже реализует проект в части и первой, и второй очереди», — прокомментировал Роман Старовойт.

Сумма инвестиций в объект увеличится до 28 млрд руб. Объем переработки составит 2 млн т сои и семян подсолнечника в год, сообщил губернатор. «Мы договаривались с "Содружеством" подписать соглашение на строительство второй очереди маслоэкстракционного завода, — напомнил Роман Старовойт. — Это будет крупнейшее в Европе предприятие подобного рода. Ключевое предприятие не только для Касторенского района, не только востока Курской области — в целом для нашего региона. Потому что только налоговые отчисления составят ежегодно порядка 1 млрд руб.».

В 2018 году агропромышленная группа «Содружество» заявила о строительстве в Курской области предприятия по переработке масличных культур мощностью 1 млн т в год, в том числе 500 тыс. т в год соевых бобов. Компания намерена была вложить в предприятие 12,2 млрд руб. и выпускать 85 тыс. т соевого масла и 300 тыс. т соевого шрота, 200 тыс. т подсолнечного масла и 200 тыс. т жмыха в год. Позже стали известны другие детали строительства мощностей (более 1 млн т в год): сумма инвестиций должна была составить 20 млрд руб.

Пока что соя, произведенная в Курской области, вывозится в соседние регионы, в том числе в Белгородскую область и Южный федеральный округ. «Содружество» — крупный переработчик семян масличных в СНГ и Европе, имеет производственные комплексы в России, Белоруссии, Бразилии и других странах. Выручка группы по итогам 2018 года составила 156 млрд руб.

По данным центра «Агроэкспорт», Курская область на 14 марта 2021 года вывезла за рубеж продукцию масложировой отрасли на $0,6 млн, увеличив показатель по сравнению с тем же периодом 2020 года в два раза. Соседняя Воронежская область, лидирующая по переработке масличных в РФ, за этот же период отгрузила такую продукцию на $30,5 млн, рост составил 12,5%.

Из отчета Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) за 2020 год следует, что рынок сои на европейской территории России организован крайне сложно. С одной стороны, в значимых объемах продолжаются завоз сои из-за рубежа (почти 0,6 млн т за сентябрь-декабрь 2020 года — 7%) и ее переработка на заводах компании «Содружество»; к тому же в конце 2020-го возобновились прямые импортные поставки ГМО-соевого шрота (порядка 50 тыс. т за ноябрь-декабрь 2020-го). С другой стороны, в последние годы постепенно растет экспорт сои не только с Дальнего Востока, но и с европейской территории России: в сезоне 20/21 годов из 400 тыс. т общего экспорта с европейской территории России вывезено почти 100 тыс. т. Эксперты ИКАР объясняют это тем, что на фоне роста производства сои здесь стала наблюдаться относительная нехватка мощностей

по переработке. Этот дисбаланс должен быть снят в ближайшие один — два сезона. До конца года в ЦФО должны заработать сразу два крупных МЭЗа совокупной мощностью порядка 1,5 млн т в год («Содружество» в Курской области, а также «Мираторг» в Орловской области). Анонсирован и ряд других крупных проектов по переработке масличных, в том числе сои. По подсчетам ИКАР, с учетом новых проектов общий спрос на масличные культуры в центре страны может вырасти более чем на 3,5 млн т, что потребует «грандиозной перестройки структуры посевных площадей» в макрорегионе.

Ирина Лобанова