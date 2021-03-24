«Эконива» отводит коров

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, крупнейший российский производитель молока — группа «Эконива» Штефана Дюрра, планировавшая возвести в Курской области один или два молочных комплекса, пока не будет строить объекты. Вместо этого компания намерена развивать в регионе направление семеноводства, достроив селекционно-семеноводческий центр стоимостью 1,1 млрд руб. Эксперты считают, что в Черноземье «Эконива» уже имеет достаточный объем производства молока-сырья.

О том, что «Эконива» решила отложить строительство молочного комплекса на 10 тыс. голов в Курской области, “Ъ-Черноземье” рассказал губернатор Роман Старовойт. «Инвестор принял решение отложить реализацию проекта на пару лет и сконцентрироваться на развитии семеноводческого комплекса. Этот рынок сейчас хорошо развивается — с курской площадки была организована поставка семян высокого качества не только в другие районы РФ, но и в Иран, Египет и Южную Америку», — сообщил глава региона.

Строительство «Эконивой» одной или нескольких ферм курские власти анонсировали еще в 2018 году — после встречи Штефана Дюрра с тогдашним губернатором Александром Михайловым. Речь шла о двух объектах на 3 тыс. голов каждый общей стоимостью около 5 млрд руб. Реализация проекта должна была начаться «ориентировочно» весной 2019 года, анонсировали в обладминистрации. Однако тогда господин Дюрр в беседе с «Ъ» говорил, что компанию не устраивает уровень господдержки аграрных инвесторов в Курской области: «В других субъектах региональная господдержка выше. Нужны другие условия. Кроме того, в случае строительства комплексов в соседней Воронежской области нам станет ближе туда возить молоко на переработку».

Впоследствии «Эконива» возвела в Воронежской области несколько крупных молочных комплексов, запустила небольшой сырзавод и провела первый этап модернизации приобретенного у PepsiCo молокозаводе в Анне. Сейчас в Воронежской области у «Эконивы» работают 30 животноводческих предприятий.

Как «Эконива» занимается семеноводством По собственным данным, «Эконива» — один из крупнейших в России производителей и поставщиков семян зерновых и зернобобовых. В 2020 году компания произвела более 85 тыс. т семян. Группа занимается семеноводством 14 культур, ведет коммерческое размножение 57 сортов, поставляет продукцию в 58 регионов. Три сорта озимой пшеницы и один сорт сои разработки «Эконивы» уже внесены в госреестр, еще шесть сортов пшеницы и два сои находятся на госиспытаниях.

Еще в 2018 году господин Дюрр подчеркивал, что создавать переработку в Курской области компания не планирует. А в июне 2020 года стало известно, что группа в связи «со сложившейся экономической ситуацией в стране и мире» в Курской области может сосредоточить силы на развитии селекционно-семеноводческого центра в растениеводстве. Тогда Роман Старовойт отмечал, что достичь запланированных показателей по производству молока области позволит реализация проектов других инвесторов. При этом «регион по-прежнему заинтересован в строительстве животноводческого комплекса» от «Эконивы».

«Исторически сложилось, что подразделения "Эконивы" на территории Курской области специализируются на селекции и семеноводстве, — сказали “Ъ-Черноземье” в группе. — Поэтому сейчас вся деятельность сосредоточена на этом. В регионе строится селекционно-семеноводческий центр. Проект включает семенной завод производительностью 200 т семян в день, контролируемое хранение семян (35 тыс. т) и научный центр по селекции. Объем инвестиций превышает 1,1 млрд руб. Работы по строительству селекционно-семеноводческого центра выполнены на треть, сейчас возводятся здание семенного завода и мощности для хранения». По данным компании, создание центра «окажет положительное влияние на развитие отечественной селекции в части поиска и создания новых конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных культур». При этом сама «Эконива» также хочет переключиться с продажи семян на реализацию сортов, то есть «интеллектуального продукта», заявили в компании.

Бывший руководитель воронежского ОАО «Молоко» (управляет крупнейшим независимым молокозаводом в регионе) Василий Остроушко подчеркивает, что удаленность планируемых к строительству курских ферм от молокозаводов — «не самая существенная причина не строить комплексы»: «Конечно, перевозка молока на лишние 200 км влияет на себестоимость готовой продукции, но несущественно по сравнению с другими факторами. Это не мешает, к примеру, возить сырье издалека воронежскому "Молвесту". А у "Эконивы" хватает сырья и с воронежских комплексов». Еще один собеседник “Ъ-Черноземье” на молочном рынке Черноземья отмечает, что «Эконива» при «не самой низкой себестоимости своего молока» пока еще испытывает дефицит собственной переработки и не имеет существенной необходимости в новых фермах: «Пару месяцев назад в Воронежской области они работали по схеме с давальческим сырьем, оплачивая переработку на сторонних молокозаводах. Сырого молока у компании достаточно уже сейчас».

Олег Мухин, Сергей Толмачев