Басаевцам напомнят о нападении на Дагестан

В Южном окружном военном суде начался процесс по делу двух уроженцев Ставропольского края Суртланбека Аджиньязова и Русланбека Арсланова. Подсудимым инкриминируется участие в нападении на Ботлихский район Дагестана в составе банды террористов Басаева и Хаттаба летом 1999 года. Тогда боевики намеривались, захватив территорию, провозгласить в Дагестане исламское государство с шариатской формой правления, но были выбиты из республики федеральными войсками при поддержке местного населения. По версии Следственного комитета России (СКР), обвиняемые Аджиньязов и Арсланов участвовали в боях с российскими десантниками, в которых погибли 33 военнослужащих и 34 бойца получили тяжелые ранения. Подсудимые отрицают свою причастность к преступлениям.

На заседании Южного окружного военного суда по уголовному делу 49-летнего Суртланбека Аджиньязова и 52-летнего Русланбека Арсланова, которым вменяется в вину участие в банде, вооруженном мятеже и посягательство на жизнь военнослужащих (ч. 2 ст. 209, ст. 279, ст. 317 УК РФ), было зачитано обвинительное заключение.

По словам гособвинителя, уроженцы Нефтекумского района Ставропольского края Аджиньязов и Арсланов добровольно вступили в середине 1999 года в одну из устойчивых вооруженных групп, организованную жителем села Каясула Нефтекумского района Ставропольского края Кельдимуратовым по прозвищу Муслим в учебном центре «Исламский институт "Кавказ"». Этот лагерь боевиков располагался рядом с селом Сержень-Юрт Шалинского района Чечни. Группировка называлась «Ногайский джамаат». В нее входили преимущественно ногайцы (25 человек), проживавшие в Дагестане, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье.

По версии следствия, обвиняемые, желая участвовать в «освободительной войне», в течение 40 дней обучались у боевика Шамиля Басаева военному ремеслу, изучали тактику ведения боя, технические характеристики автомата и пулемета конструкции Калашникова, гранатомета РПГ-7, вели тренировочные бои. В «Ногайском джамаате» были четко определены функции его участников: одни занимались вербовкой местного населения, распространяя идеи радикального ислама, другие обеспечивали связь и тайное передвижение по Северному Кавказу руководителей бандитских группировок, третьи снабжали боевиков оружием, камуфляжем, продуктами, а четвертые участвовали в вооруженных нападениях на военнослужащих российской армии и правоохранителей, устраивали теракты.

Следователи полагают, что Аджиньязов и Арсланов относились к последним и выполняли приказы боевых командиров по уничтожению военных.

Обвиняемые, вооруженные автоматами Калашникова, активно участвовали в нескольких ожесточенных боях в Ботлихском районе Дагестана в августе 1999 года в составе группировки террористов Басаева и Хаттаба. Цель нападения — вывод Дагестана из состава России и создание на его территории нового исламского государства с шариатской формой правления. Боевые столкновения десантников и террористов шли с 7 по 24 августа. В результате погибли 33 военнослужащих, а 34 бойца получили ранения. Именно они и дали на предварительном следствии развернутые показания о событиях. Обвиняемые же, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ, отказались давать показания. Суду они заявили, что не участвовали в боях с военными и вины своей не признают.

Напомним, что по уголовному делу о нападении боевиков на Ботлихский район Дагестана в 1999 году 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск. Уже осуждены и приговорены к различным срокам от 3 до 19 лет лишения свободы более 80 участников нападения, уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону