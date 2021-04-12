В Краснодарский край планируют переманить следующих в Турцию туристов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион готов принимать гостей со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции.

«В майские праздники ожидаем около полумиллиона туристов», – сообщил Вениамин Кондратьев. По данным краевой администрации, пока Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня в связи с коронавирусом. Губернатор края отметил, что высокий сезон в регионе организуют с учетом текущей эпидобстановки.

«На Кубани мы наблюдаем постепенное снижение заболеваемости коронавирусом, и рассчитываем, что эта тенденция сохранится. Сейчас все наши курортные территории готовятся к высокому сезону. В этом году он стартует уже 1 мая», - сказал глава региона.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, по данным на 12 апреля 2021 года, в Краснодарском крае выявили 103 новых случая коронавирусной инфекции.

Дмитрий Михеенко