На Кубани за сутки заболели коронавирусом 103 человека, 12 – умерли

По данным на 12 апреля 2021 года, в Краснодарском крае выявили 103 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 43 653 человек. Продолжают лечение 2946 пациентов, в т.ч. 1295 – в стационарах, 1651 – дома. 71 заболевший находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО, уточнили в минздраве Кубани. За сутки выздоровели и выписаны 76 человек (38 244 – с начала пандемии), скончались 12 человек (2463 – с начала пандемии).

По данным оперативного штаба Кубани, среди заболевших 41 мужчина и 62 женщины в возрасте от шести месяцев до 95 лет. Новые случаи распределились по муниципалитетам следующим образом:

32 – Краснодар

18 – Сочи

7 – Новороссийск

6 – Туапсинский и Тихорецкий районы

5 – Анапа

3 – Апшеронский, Выселковский, Красноармейский, Крыловской районы

2 – Геленджик, Брюховеций, Тимашевский, Отрадненский районы

1 – Горячий Ключ, Белореченский, Динской, Ейский, Кавказский, Калининский, Павловский, Староминский, Щербиновский районы.

Показатель заболеваемости составил 769,2 случаев на 100 тыс. жителей. С начала пандемии в медучреждения обратились 216860 человек. Лаборатории края провели 2 806 406 исследований, в том числе 6075 – за последние сутки.

В Адыгее за сутки зарегистрировано 12 новых случаев COVID-19. Общее количество подтвержденных случаев составило 14 232. Продолжают лечение 405 пациентов, выписаны с выздоровлением 13659 (21 – за сутки), умерли 168 человек (0 – за сутки).

Всего за последние сутки в России выявлено 8 320 случаев COVID-19 в 83 регионах, из них 1 104 (13,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. В Москве зарегистрировано 1833 диагноза, в Санкт-Петербурге – 706, в Московской области – 659. Меньше всего заболевших выявили на Алтае (2), в ЕАО (1) и Туве (1).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 11 апреля выявлено 105 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 40 мужчин и 65 женщин в возрасте до 90 лет. Больше всего новых случаев в Краснодаре (29 человек), а также в Сочи (23 человека). Всего с начала пандемии в Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 43 550 человек.

Алексей Белянин