ЦСКА победил «Ротор» в матче РПЛ

В матче 25-тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА обыграл «Ротор». Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0. Голы забили: Эджуке (45+1), Рондон (70).

По итогам матча ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ротор» с 18-ю очками находится на 14-м месте.

В следующем туре ЦСКА 18 апреля сыграет в гостях с «Сочи». «Ротор» 17 апреля встретится в Волгограде с «Динамо».

Вчера в центральном матче 25-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 2:0. В то же время «Зенит», победив на выезде «Сочи» 2:1, оторвался от «Спартака» уже на семь баллов.

Подробнее о других матчах тура читайте в публикации “Ъ”.