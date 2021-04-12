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У краснодарского ООО «Марко Поло Девелопмент» новый управляющий

Решением Арбитражного суда Краснодарского края ООО «Марко Поло Девелопмент» конкурсным управляющим банкрота утвержден Андрей Титов. Соответсвующая информация размещена на ЕФРСБ.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что публиковалось заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства компании. Застройщик был признан несостоятельным в феврале 2020 года. До этого в Первомайский районный суд Краснодара было направлено уголовное дело в отношении 37-летнего учредителя и руководителя ООО «Марко Поло Девелопмент», которое возводило в поселке Ольгинка Туапсинского района жилой комплекс «Море Парк». Застройщик обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о Максиме Ясенецком.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал ООО «Марко Поло Девелопмент» составляет 35,6 тыс. руб. Из них 51% принадлежит Максиму Пешкову и 49% — Максиму Ясенецкому.

Дмитрий Михеенко


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