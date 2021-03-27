В банкротстве краснодарского застройщика «Марко Поло Девелопмент» выявили признаки преднамеренности

Конкурсный управляющий ООО «Марко Поло Девелопмент» Егор Нармин опубликовал в ЕФРСБ заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства компании. Застройщик признан несостоятельным в феврале 2020 года.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что в октябре прошлого года в Первомайский районный суд Краснодара было направлено уголовное дело в отношении 37-летнего учредителя и руководителя ООО «Марко Поло Девелопмент», которое возводило в поселке Ольгинка Туапсинского района жилой комплекс «Море Парк». Застройщик обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о Максиме Ясенецком.

Первый договор долевого участия в проекте ЖК «Море Парк» был заключен в 2016 году, сдача объекта была запланирована на декабрь 2018-го. Девелопер привлек средства 128 дольщиков на общую сумму 321 млн руб. На конец 2019 года, по данным департамента, степень готовности объекта не превышала тринадцати процентов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал ООО «Марко Поло Девелопмент» составляет 35,6 тыс. руб. Из них 51% принадлежит Максиму Пешкову и 49% — Максиму Ясенецкому.

Наталья Решетняк