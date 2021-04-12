Бастрыкин передал в центральный аппарат СКР дело о пожаре в Петербурге

По поручению председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина уголовное дело о пожаре на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге передано в центральный аппарат ведомства. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). При тушении пожара погиб пожарный, еще двое госпитализированы с ожогами.

«Глава ведомства указал на необходимость тщательной оценки всех обстоятельств произошедшего, установления всех лиц, причастных к случившемуся, а также выяснения причин пожара, повлекших серьезные последствия»,— говорится в сообщении СКР.

Пожар на «Невской мануфактуре» не удается потушить восьмой час. Ему присвоен наивысший ранг пожарной опасности. Огонь распространился на площади более 10 тыс. кв. м. Горят все четыре этажа. Обрушились крыша здания и перекрытия между этажами. В тушении участвуют 69 единиц техники и более 300 человек личного состава, а также военные вертолеты.