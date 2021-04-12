СКР возбудил дело после гибели пожарного при тушении «Невской мануфактуры»

По факту пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщил Следственный комитет России (СКР). По различным данным, при тушении погибли двое пожарных. Пожар до сих пор не потушен, ему присвоен наивысший ранг пожарной опасности.

«Председатель Следственного комитета дал поручение руководству ГСУ по городу Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара на одном из предприятий Северной столицы»,— говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили «РИА Новости», один из погибших при тушении пожара — Илья Белецкий. Он был командиром отделения 64-й части. Имя второго погибшего не приводится.

Также «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщило о гибели еще одного пожарного. Пресс-служба МЧС РФ опровергла эту информацию. «Прошла информация о том, что скончался второй сотрудник. Данная информация не соответствует действительности, оба сотрудника находятся в больнице»,— сказал ТАСС представитель Министерства.

Через несколько часов после возгорания пожар распространился на площади более 10 тыс. кв. м. Горят все четыре этажа. Обрушились крыша здания и перекрытия между этажами. В тушении участвуют вертолет, 69 единиц техники и 300 человек личного состава. Из здания эвакуировали 40 человек.

Здание фабрики было построено в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. В СССР она называлась «Красный ткач». В 1992 году предприятие было акционировано и стало работать как ОАО «Невская Мануфактура». Сейчас там по большей части расположены складские помещения, которые сдаются в аренду.