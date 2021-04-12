Ant Group придется провести реструктуризацию

Сегодня, 12 апреля, Народный банк Китая объявил, что он дал распоряжение о масштабной реструктуризации компании Ant Group, контролируемой интернет-гигантом Alibaba. Как заявили в банке, Ant Group должна прекратить «неуместные связи» между платежной платформой Alipay и финансовыми продуктами — сервисами онлайн-кредитования Jiebei и Huabei. Ant Group станет финансовой холдинговой компанией, поэтому ей придется работать по более жестким правилам, сходными с теми, которые действуют в Китае в отношении банков.

О том, что власти требуют от Ant Group реструктуризации, сообщалось и ранее. Давление на компанию — а через нее и на основателя Alibaba Джека Ма — началось прошлой осенью, когда масштабное IPO Ant Group было отложено на неопределенный срок. С тех пор давление на Alibaba только усиливается — китайские власти уже потребовали от нее отделения медиаактивов, а несколько дней назад на компанию был наложен рекордный штраф в $2,8 млрд. По данным западных СМИ, недовольство китайского правительства и лично председателя КНР Си Цзиньпина вызывают критические высказывания господина Ма, а также в целом довольно независимая позиция и растущее влияние главы Alibaba.

Как отмечают эксперты, реструктуризация снизит прибыльность и оценку стоимости Ant Group. Сейчас на собственно платежную платформу, с которой начинала компания, приходится лишь 36% ее выручки, остальные доходы идут от прочих финансовых сервисов. «Эти планы заставят Ant полностью реструктуризировать свой бизнес. По плану исправления они должны поставить стены между разными своими бизнесами, и каждый бизнес будет контролироваться регулятором конкретной сферы. Воздействие может быть огромным»,— считает профессор финансов Китайского народного университета Чжао Сицзюнь.

Как Джека Ма навлек на себя гнев китайских регуляторов, читайте в публикации “Ъ”.

Яна Рождественская